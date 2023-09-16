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Коломойський у суді прокоментував звинувачення щодо ПриватБанку

Субота 16 вересня 2023 17:02
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Коломойський у суді прокоментував звинувачення щодо ПриватБанку Фото: Ігор Коломойський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Бізнесмен Ігор Коломойський на засіданні Шевченківського райсуду Києва прокоментував пред'явлені йому звинувачення. Він назвав їх "фантастикою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання суду.

"У першій підозрі стосовно "Нафтохимик Прикарпаття" було, що я пограбував "Нафтохимик Прикарпаття". Я 2013 року погасив за нього кредит за поручительством, а 2020 року він мені повернув 30% від тієї вартості, що була погашена в 2013-му. Це вважається, що я його "шахрайськи обібрав". А в новій історії, що я отримав учора - про зміну раніше повідомленої підозри - говориться, що я пограбував "ПриватБанк" на 5,8 млрд. Причому пограбував шляхом невнесення грошових коштів у "ПриватБанк" і отримання на свій приватний рахунок безготівкових коштів, які потім витрачав на свій розсуд", - зазначив він.

За словами бізнесмена, "якщо по першій підозрі можна говорити - питання трактування чи сприйняття, то тут просто нереальні речі описані, фантастичні".

"Тут написано, що з березня 2013 по лютий 2014-го 5,8 млрд накопичувальними сумами були начебто внесені. Підроблені папери, що вони начебто внесені в банк, і на базі цих паперів на мій рахунок була перерахована подібна сума. Начебто це була фальшивка, все було підроблено, насправді ніяких грошей не було. На момент націоналізації "ПриватБанку" в касі знаходилося близько 10 млрд грн. Уявіть, що з кінця періоду вчиненого злочину з лютого 2014 року по грудень 2016-го, коли відбулася націоналізація, щодня в касі здавалися папери і писалося, що там 10 млрд, а насправді знаходилося 4,2 млрд. І щодня сотні людей, які працюють в банку, підписували папери. Припустимо, є якісь свідки, які сказали, що грошей не було. Але за ці два роки і 10 місяців ці люди не завжди були на роботі, були інші люди, які теж були втягнуті і все підписували", - заявив він.

Коломойський також нагадав, що каса банка перевіряється Нацбанком і за нею "слідкують в першу чергу", тому що це гроші, які отримують вкладники через банкомати і через відділення.

"Якщо в тебе в касі у "ПриватБанку" знаходиться 10-15 мільярдів за паперами, а насправді - фактично на 6 млрд менше, ти видаєш вкладникам гроші, які стоять у чергах, йдеш до Нацбанку і кажеш - підкріпіть мене готівкою, і переводиш туди безготівкові кошти в Нацбанк. Вони привозять тобі готівку, ти її маєш роздавати. Нацбанк дивиться залишки - в тебе за ордерами там знаходиться 10 млрд, а насправді 4 млрд, і вони вже закінчуються. Але ти біжиш у Нацбанк і кажеш - дайте мені швиденько готівкові кошти. А Нацбанк тобі скаже - ти що, переплутав щось? На 6 мільярдів? В тебе, ти кажеш, залишок 2 млрд, а за нашими розрахунками - 8 млрд. Коли в тебе залишиться 3, тоді приходь. І все, банк зупинився. Тобто кожен день мали підробляти ці ордери, здавати в касу, казати, що там на 6 млрд більше, хоча насправді на 6 млрд було менше. І це все відбувається з лютого 2014 року до націоналізації", - наголосив бізнесмен.

Підозри Коломойському

Нагадаємо, Ігорю Коломойському переобрали запобіжний захід у справі про заволодіння 5,8 мільярдами гривень. Так, Печерський районний суд Києва збільшив заставу з 509 мільйонів гривень вже на суму 3 млрд 891 млн гривень.

Перед цим, 7 вересня, повідомлялося, що олігарха Ігоря Коломойського підозрюють у заволодінні 9,2 млрд гривень ПриватБанку. Тоді бізнесмену та ще 5 особам оголосили підозри.

До цього, 2 вересня, Коломойському повідомили про підозру у відмиванні великої суми коштів шляхом виводу за кордон. Тоді підозру повідомили за двома статтями ККУ.

Після перегляду справи Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському. Його арештували з можливістю застави.

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ПриватБанк Суд Ігор Коломойский
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