ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский требует за две недели установить причастных к прослушке Гончарука

Новости » Политика     17.01.2020 - 13:52
Зеленский требует за две недели установить причастных к прослушке Гончарука
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский требует от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский требует установить причастных к записи разговоров Гончарука и представителей Национального банка Украины.

Зеленский требует за две недели установить причастных к прослушке Гончарука

В расширенном пресс-релизе Офиса президента указано, что соответствующее задание Зеленский поставил во время встречи с руководителями Службы безопасности Украины, Офиса Генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны.

Кроме того, президент отметил, что в рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили.

Отмечается, что Зеленский получил представленное Гончаруком прошение об отставке.

Напомним, сегодня Гончарук написал заявление об отставке. Он написал заявление об отставке из-за скандала с прослушкой.

"Слуга народа" готова поддержать отставку Гончарука и назвала условие - решение Зеленского.

Отметим, недавно в сети обнародовали запись разговора, вероятно, премьер-министра Украины Алексея Гончарука с министром финансов Оксаны Маркаровой и заместителем председателя Национального банка Украины Екатерины Рожковой. В обнародованном записи Гончарук, Маркарова и Смолий якобы производили объяснение для президента о причинах укрепления курса гривны. Гончарук якобы называл себя "профаном".

В материале РБК-Украина "Премьер под ударом: кто и почему хочет освободить Гончарука" сообщалось, что многими министрами давно недовольны как на Банковой, так и в депутатском корпусе.

Кабмин продолжает работать в штатном режиме до решения Зеленского, - Гончарук Члены правительства отреагировали на заявление Гончарука об отставке
Новости Украины Владимир ЗеленскийотставкапрослушкаАлексей Гончарук
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь