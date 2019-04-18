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Коломойский объяснил, почему Порошенко решил национализировать ПриватБанк

Новости » Политика    18.04.2019 - 22:49
Коломойский объяснил, почему Порошенко решил национализировать ПриватБанк
Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

По версии олигарха, Порошенко хотел получить акции "1+1"

Олигарх Игорь Коломойский рассказал, в чем была выгода президента Украины Петра Порошенко при национализации ПриватБанка. Об этом он сообщил в интервью "Экономической правде".

Он рассказал, что Валерия Гонтарева, которая в то время возглавляла НБУ, и Екатерина Рожкова - заместитель председателя НБУ, доложили Порошенко, что в залогах ПриватБанка являются акции "1+1 Продакшн".

По словам Коломойского, до этого Порошенко с 2015 года вел длительные переговоры с Игорем Суркисом о том, чтобы купить у него 25% акций телеканала, и был готов заплатить около 200 млн долларов.

Коломойский утверждает, что Гонтарева предложила "забрать " ПриватБанк", что позволило бы Порошенко получить блокирующий пакет.

"Но "1+1 Продакшн" - это не компания, на которой лицензия, а которая просто делает контент. Это обычная продюсерская компания. Его неправильно информировали, он не разобрался", - сказал Коломойский.

Он пояснил, что в 2016 году после национализации ПриватБанка Порошенко "ничего не получил"

"Когда разобрались, что это не то, за чем они шли, то Порошенко так кричал на Гонтареву, что вызвали скорую помощь... Порошенко обманули. Вместо того, чтобы нормально купить у Суркисов пакет акций, он в блуд влез", - резюмировал олигарх.

РБК-Украина писало, что 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "Приватбанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что на решение суда о незаконной национализации "Приватбанка" будет подана апелляция.

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