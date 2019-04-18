В команде Зеленского не доверяют суду в решении относительно ПриватБанка

Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

По мнению Данилюка, Окружной административный суд Киева имеет плохую репутацию

Эксперт в международных отношениях команды кандидата Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что в их команде не доверяют Окружному административному суду Киева в решении незаконности национализации ПриватБанка. Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на "1+1", передает корреспондент РБК-Украина.

Данилюк аргументировал это тем, что именно этот суд принимал решение о возобновлении Романа Насирова на должность председателя Государственной фискальной службы.

"Мы только можем решать, можем ли мы доверять этому суду. И мы понимаем, что доверять этому суду мы не можем. Потому что именно этот суд принимал решение относительно возобновления Насирова. Именно этот суд принимал решение не в пользу государства. То есть это суд с соответствующей репутацией. Конечно последствия могут быть негативными. Ведь это может отразиться на сотрудничестве с МВФ", - сообщил Данилюк.

Напомним, кандидат на пост президента Владимир Зеленский прокомментировал решение суда о незаконности национализации ПриватБанка. Он подчеркнул, что его позиция заключается в том, чтобы в вопросе этого судебного спора оставаться на стороне Украины.

РБК-Украина писало, что 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "Приватбанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.

Позже президент Украины Петр Порошенко обратился в Службу безопасности Украины и генерального прокурора с просьбой возбудить уголовное дело за неправосудное решение по ПриватБанку.