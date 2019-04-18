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Коломойський пояснив, чому Порошенко вирішив націоналізувати ПриватБанк

Новини » Політика    18.04.2019 - 22:49
Коломойський пояснив, чому Порошенко вирішив націоналізувати ПриватБанк
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

За версією олігарха, Порошенко хотів отримати акції "1+1"

Олігарх Ігор Коломойський розповів, у чому була вигода президента України Петра Порошенко при націоналізації ПриватБанку. Про це він повідомив в інтерв'ю "Економічній правді". 

Він розповів, що Валерія Гонтарєва, яка на той час очолювала НБУ, і Катерина Рожкова - заступник голови НБУ, доповіли Порошенку, що в заставах ПриватБанку є акції "1+1 Продакшн".

За словами Коломойського, до цього Порошенко з 2015 року вів тривалі переговори з Ігорем Суркісом про те, щоб купити у нього 25% акцій телеканалу, і був готовий заплатити близько 200 млн доларів.

Коломойський стверджує, що Гонтарева запропонувала "забрати ПриватБанк", що дозволило б Порошенку отримати блокуючий пакет.

"Але "1+1 Продакшн"- це не компанія, на якій ліцензія, а яка просто робить контент. Це звичайна продюсерська компанія. Його неправильно інформували, він не розібрався", - сказав Коломойський.

Він пояснив, що у 2016 році після націоналізації ПриватБанка Порошенко "нічого не отримав"

"Коли розібралися, що це не те, за чим вони йшли, то Порошенко так кричав на Гонтареву, що викликали швидку допомогу... Порошенка обдурили. Замість того, щоб нормально купити у Суркісів пакет акцій, він у блуд вліз", - резюмував олігарх.

РБК-Україна писало, що 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Рішення ухвалили за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського.

Голова Національного банку України Яків Смолій заявив, що на рішення суду про незаконну націоналізацію "ПриватБанку" буде подана апеляція. 

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