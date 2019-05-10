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Коломойский назвал потенциального главу АП


Коломойский "ставит" на Андрея Богдана как на нового главу АП

Новым главой Администрации президента Украины может стать юрист из команды Владимира Зеленского Андрей Богдан. Об этом в интервью РБК-Украина заявил бизнесмен Игорь Коломойский.

Коломойский отметил, что у Зеленского есть из кого выбирать следующего главу администрации.

"Там есть из кого выбрать - это Шефир, Богдан и Стефанчук. Я ставлю на Богдана", - подчеркнул он.

Коломойский также прокомментировал то, что такое назначение может быть противоречивым с медийной точки зрения, так как Богдан является также юристом самого олигарха.

"Какая разница. Если он идет со своей командой с целью что-то сделать, его вообще не должны волновать вопросы медийности. Это может волновать того, кто хочет выбраться на второй срок", - добавил Коломойский.

Напомним, в апреле Коломойский подтвердил, что юрист Зеленского Андрей Богдан является его адвокатом. В то же время он подчеркнул, что данный факт раздражает его, поскольку возникает вопрос о конфликте интересов.

Позже стало известно, что Богдан встречался с главой Конституционного суда после отмены уголовной ответственности за незаконное обогащение.

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