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Глава КСУ рассказал, зачем к нему приходил юрист Зеленского

Новости » Политика    27.04.2019 - 05:36
Глава КСУ рассказал, зачем к нему приходил юрист Зеленского
Фото: Станислав Шевчук (zib.com.ua)

Шевчук уверяет, что во время встречи с Богданом о люстрации речь не шла

Председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук утверждает, что во время встречи с юристом Владимира Зеленского Андреем Богданом 13 марта, о которой стало известно журналистам, речь шла о законе о незаконном обогащении. Об этом Шевчук рассказал в интервью "Радио Свобода", передает РБК-Украина.

"Я знаю господина Богдана больше 10 лет. Он - известный адвокат, профессионал своего дела. Насчет встречи - она не была тайной. Он через приемную попросил о встрече. Мы в начале марта встретились", - рассказал Шевчук

Он добавил, что во время разговора с Богданом о законе о люстрации, как ранее сообщалось в СМИ, речь не шла.

"Ситуация, которая была после нашего решения о незаконном обогащении - поднялась большая волна. Кандидату Зеленскому дипломаты поставили вопрос, что делать, какова позиция. Он выяснял, как выйти из ситуации, как правильно принять новый закон", - утверждает Шевчук.

По его словам КСУ не выступает против статей Уголовного кодекса о незаконном обогащении - "это было разъяснение".

Напомним, ранее сообщалось, что Конституционный суд Украины отменил заседание, на котором должна была решаться судьба закона о люстрации - "Об очистке власти", на котором его могли признать неконституционным, из-за разоблачения встречи соратника кандидата в президенты Владимира Зеленского Богдана и председателя КСУ Шевчука.

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