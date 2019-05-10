Коломойський назвав потенційного главу АП

Новим главою Адміністрації президента України може стати юрист з команди Володимира Зеленського Андрій Богдан. Про це інтерв'ю РБК-Україна заявив бізнесмен Ігор Коломойський.

Коломойський зазначив, що у Зеленського є з кого вибирати наступного главу адміністрації.

"Там є з кого вибрати - це Шефір, Богдан і Стефанчук. Я ставлю на Богдана", - підкреслив він.

Коломойський також прокоментував те, що таке призначення може бути суперечливим з медійної точки зору, так як Богдан є також юристом самого олігарха.

"Яка різниця. Якщо він йде зі своєю командою з метою щось зробити, його взагалі не має хвилювати питання медійності. Це може хвилювати того, хто хоче обратися на другий термін", - додав Коломойський.

Нагадаємо, в квітні Коломойський підтвердив, що юрист Зеленського Андрій Богдан є його адвокатом. У той же час він підкреслив, що даний факт дратує його, оскільки виникає питання про конфлікт інтересів.

Пізніше стало відомо, що Богдан зустрічався з головою Конституційного суду після скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.