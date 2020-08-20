Коллектив белорусского радио уволился в знак протеста

Коллектив минской государственной радиостанции "Столица" почти в полном составе увольняется в знак протеста против режима Александра Лукашенко. Редакция радиостанции присоединилась к общенациональной забастовке.

Об этом сообщил ведущий Валерий Кондратьев, передает "Наша нива".

С 17 августа в эфир не вышла ни одна развлекательная программа: только прогнозы погоды и новости спорта.

"Во вторник было сказано, что нас увольняют по статье. На что сотрудники согласились, чтобы их так уволили", - отметил журналист.

По его словам, в среду почти всем коллективом было принято решение написать заявления об увольнении, что они и сделали.

Кондратьев уточнил, что увольняются 11 человек. В том числе, директор радиостанции, его заместитель и музыкальный редактор. Что будет с каналом дальше, журналист не знает.

Напомним, в продолжение протестов в Беларуси объявили общенациональную забастовку с 17 августа: забастовка продолжится до выполнения требований протестующих.

16 августа на протесты в центре Минска собрались около 100 тысяч человек.