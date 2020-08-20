Колектив білоруського радіо звільнився на знак протесту

Колектив мінської державної радіостанції "Столиця" майже в повному складі звільняється в знак протесту проти режиму Олександра Лукашенка. Редакція радіостанції приєдналася до загальнонаціонального страйку.

Про це повідомив ведучий Валерій Кондратьєв, передає "Наша нива".

З 17 серпня в ефір не вийшла жодна розважальна програма: тільки прогнози погоди і новини спорту.

"У вівторок було сказано, що нас звільняють за статтею. На що співробітники погодилися, щоб їх звільнили", - зазначив журналіст.

За його словами, у середу майже всім колективом було прийнято рішення написати заяви про звільнення, що вони і зробили.

Кондратьєв уточнив, що звільняються 11 осіб. Зокрема, директор радіостанції, його заступник і музичний редактор. Що буде з каналом далі, журналіст не знає.

Нагадаємо, у продовження протестів у Білорусі оголосили загальнонаціональний страйк з 17 серпня: страйк триватиме до виконання вимог протестувальників.

16 серпня на протести в центрі Мінська зібралися близько 100 тисяч людей.