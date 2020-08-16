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Цепь солидарности в Минске собрала около 100 тысяч человек

Минск, Воскресенье 16 августа 2020 15:57
Цепь солидарности в Минске собрала около 100 тысяч человек
Фото с места событий (nn.by)
Автор: Максим Зайченко

В Бресте растянули флаг длинной в 100 метров

В воскресенье, 16 августа, в Минске около 100 тысяч человек собрались выразить протест действующему президенту Александру Лукашенко. Они призывают главу государства уйти в отставку.

Об этом сообщает издание "Наша Нива".

"Оценить число демонстрантов в центре Минска невозможно. Колонны с десятками тысяч человек просто повсюду. В центре уже собрались десятки тысяч оппонентов Лукашенко. Особенно много их возле стелы "Минск - город-герой", - говорится в сообщении.

В то же время телеканал Nexta Live сообщает, что на демонстрациях присутствует около 100 тысяч человек.

"Множество людей сейчас в районе площади Якуба Коласа. Несут 30-метровый флаг. Люди скандируют: "Уходи, уходи!", - говорится в сообщении.

Протесты также проходят в других городах: Бресте, Гродно, Жлобине и Борисове.

Отметим, в городе также проходит провластный митинг, на котором Лукашенко обратился к белорусам.

Как ранее писало РБК-Украина, Лукашенко поручил не допустить цепи солидарности от Вильнюса до Киева.

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