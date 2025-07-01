ГУР вдруге вдарило по ключовій логістиці окупантів у Запорізькій області (відео)

ГУР МО України двічі зірвали логістику російських окупантів у Запорізькій області. Локомотив ворога знову виведено з ладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

На тимчасово окупованій території Запорізької області знову пролунали вибухи.

За даними українських спецслужб, 1 липня рух опору у взаємодії з ГУР МО України вдруге зірвав російську військову логістику - цього разу під удар потрапив ворожий локомотив.

Ще 26 червня українські сили спротиву підірвали залізничне полотно, яким росіяни активно транспортували військові вантажі. Рух на цій ділянці було паралізовано більш ніж на тиждень.

Окупанти провели термінові ремонтні роботи - 1 липня вони відновили рейки, пустили вантажний потяг. Однак, як тільки поїзд знову рушив - пролунав новий вибух.

За попередніми даними, локомотив виведено з ладу. Таким чином, одна з ключових логістичних артерій армії РФ у Запорізькій області повторно заблокована.