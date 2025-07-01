ГУР во второй раз ударило по ключевой логистике оккупантов в Запорожской области (видео)

ГУР МО Украины дважды сорвали логистику российских оккупантов в Запорожской области. Локомотив врага снова выведен из строя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

На временно оккупированной территории Запорожской области снова прогремели взрывы.

По данным украинских спецслужб, 1 июля движение сопротивления во взаимодействии с ГУР МО Украины во второй раз сорвало российскую военную логистику - на этот раз под удар попал вражеский локомотив.

Еще 26 июня украинские силы сопротивления взорвали железнодорожное полотно, по которому россияне активно транспортировали военные грузы. Движение на этом участке было парализовано более чем на неделю.

Оккупанты провели срочные ремонтные работы - 1 июля они восстановили рельсы, пустили грузовой поезд. Однако, как только поезд снова тронулся - прогремел новый взрыв.

По предварительным данным, локомотив выведен из строя. Таким образом, одна из ключевых логистических артерий армии РФ в Запорожской области повторно заблокирована.