ГУР розтрощили військовий потяг окупантів у Запорізькій області: знищено цистерни з пальним

У тимчасово окупованій частині Запорізької області 24 травня українські сили провели успішну операцію проти військового ешелону армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, поїзд із пальним був знищений точними ударами ударних БпЛА підрозділів активних дій.

Ціллю атаки стала ділянка залізниці Верхній Токмак – Молочанськ – Федорівка.

У результаті влучань щонайменше три цистерни з пальним згоріли. Постачання боєприпасів і пального до підрозділів ворога в регіоні суттєво ускладнене.

У ГУР наголошують, боротьба з логістикою ворога на тимчасово окупованих територіях триває і надалі залишатиметься пріоритетом для українських Сил оборони.