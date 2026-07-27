Бывшего топ-чиновника МИД заподозрили в краже миллионных пожертвований для Украины
Государственный секретарь МИД в 2020-2024 годах заподозрен в махинациях с пожертвованиями для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАБУ.
Многомиллионная кража донатов для Украины
НАБУ не называет имени, но в эти годы должность занимал Александр Баньков.
По данным следствия, экс-чиновник вместе с группой сообщников завладели пожертвованиями иностранцев и доноров, предназначенными для поддержки Украины.
Кто входил в преступную группу
Среди подозреваемых:
- бывший государственный секретарь МИД (2020-2024 гг.), организатор схемы;
- бывший руководитель аппарата госсекретаря МИД, действующий дипломатический работник;
- советник бывшего министра иностранных дел, руководитель подконтрольной ОО;
- бухгалтер ГО.
Детали дела
По данным следствия, государственный секретарь МИД убеждал международных доноров и подчиненных работников зарубежных дипучреждений направлять финансовую помощь на банковский счет подконтрольной ОО.
Экспертиза доказала, что полученные этой организацией деньги юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД Украины.
В дальнейшем средства выводились на счета подконтрольных ФЛП и юридических лиц. Те бросали их на конвертационные центры для обналичивания. "Отмытые" деньги участники схемы забирали себе.
Для создания видимости законной деятельности ОО участники схемы изготавливали фиктивные письма и подписывали грантовые соглашения, в которые вносили ложные сведения.
Следствием установлена легализация средств на общую сумму более 37 млн грн (ориентировочно 1,28 млн долл. США на момент совершения преступления).
Квалификация дела: ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Напомним, 21 июля НАБУ и САП объявили подозрение восьми лицам, причастным к завладению более 150 млн грн Национальной гвардии.
НАБУ задержало действующего народного депутата Украины 29 июня. Его доставили в изолятор временного содержания. По данным источников РБК-Украина, речь идет о нардепе от "Слуги народа" Сергея Кузьминых.