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Бывшего топ-чиновника МИД заподозрили в краже миллионных пожертвований для Украины

17:27 27.07.2026 Пн
2 мин
Правоохранители разоблачили чиновника в организации преступной группы
aimg Елена Бджола
Бывшего топ-чиновника МИД заподозрили в краже миллионных пожертвований для Украины Фото: бывший топ-чиновник МИД получил подозрение в коррупции (Getty Images)
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Государственный секретарь МИД в 2020-2024 годах заподозрен в махинациях с пожертвованиями для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАБУ.

Многомиллионная кража донатов для Украины

НАБУ не называет имени, но в эти годы должность занимал Александр Баньков.

По данным следствия, экс-чиновник вместе с группой сообщников завладели пожертвованиями иностранцев и доноров, предназначенными для поддержки Украины.

Кто входил в преступную группу

Среди подозреваемых:

  • бывший государственный секретарь МИД (2020-2024 гг.), организатор схемы;
  • бывший руководитель аппарата госсекретаря МИД, действующий дипломатический работник;
  • советник бывшего министра иностранных дел, руководитель подконтрольной ОО;
  • бухгалтер ГО.

Детали дела

По данным следствия, государственный секретарь МИД убеждал международных доноров и подчиненных работников зарубежных дипучреждений направлять финансовую помощь на банковский счет подконтрольной ОО.

Экспертиза доказала, что полученные этой организацией деньги юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД Украины.

В дальнейшем средства выводились на счета подконтрольных ФЛП и юридических лиц. Те бросали их на конвертационные центры для обналичивания. "Отмытые" деньги участники схемы забирали себе.

Для создания видимости законной деятельности ОО участники схемы изготавливали фиктивные письма и подписывали грантовые соглашения, в которые вносили ложные сведения.

Следствием установлена легализация средств на общую сумму более 37 млн грн (ориентировочно 1,28 млн долл. США на момент совершения преступления).

    Квалификация дела: ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

    Напомним, 21 июля НАБУ и САП объявили подозрение восьми лицам, причастным к завладению более 150 млн грн Национальной гвардии.

    НАБУ задержало действующего народного депутата Украины 29 июня. Его доставили в изолятор временного содержания. По данным источников РБК-Украина, речь идет о нардепе от "Слуги народа" Сергея Кузьминых.

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