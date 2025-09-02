Колишній топ-чиновник СБУ отримав підозру від НАБУ: що каже Служба безпеки

У НАБУ не називають ім'я фігуранта, але, за інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про колишнього начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Іллю Вітюка.

Слідство встановило, що в грудні 2023 року він купив квартиру за 21,6 млн гривень, оформивши її на родича. У договорі була вказана занижена ціна - 12,8 млн гривень.

Для того, щоб пояснити походження грошей, член сім'ї заявив про доходи від юридичних і консалтингових послуг як ФОП.

Як з'ясувалося, на рахунки ФОП справді надходили гроші за начебто надання юридичних та консалтингових послуги, але їх надсилав підозрюваний у заволодінні коштами "Укрзалізниці" у складі злочинного угруповання та його компанії.

Ці компанії мають ознаки фіктивності, а послуг фактично не було.

Крім того, законність походження ще 8,8 млн грн, витрачених на купівлю квартири, не підтверджено.

Оновлено 18:59

У СБУ підтвердили, що бригадний генерал Ілля Вітюк отримав підозру.

"СБУ сприймає такі дії, як відповідь на обґрунтоване затримання Службою кількох співробітників Національного антикорупційного бюро наприкінці липня цього року", - додали у Службі безпеки.

У СБУ нагадали, що нещодавно викрили на торгівлі з Росією одного з керівників міжрегіональних управлінь НАБУ, а іншого співробітника Бюро затримали за держзраду та передачу інформації Росії.

У Службі безпеки назвали підозру Вітюку від НАБУ помстою "за те, що СБУ ефективно протидіє російському впливу на державні органи та викрила кількох співробітників Бюро на скоєнні злочинів".