Колишній топ-чиновник СБУ отримав підозру від НАБУ: що каже Служба безпеки

Чиновник СБУ з числа вищого офіцерського складу отримав підозру в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро України та пресслужбу СБУ.
У НАБУ не називають ім'я фігуранта, але, за інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про колишнього начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Іллю Вітюка.
Слідство встановило, що в грудні 2023 року він купив квартиру за 21,6 млн гривень, оформивши її на родича. У договорі була вказана занижена ціна - 12,8 млн гривень.
Для того, щоб пояснити походження грошей, член сім'ї заявив про доходи від юридичних і консалтингових послуг як ФОП.
Як з'ясувалося, на рахунки ФОП справді надходили гроші за начебто надання юридичних та консалтингових послуги, але їх надсилав підозрюваний у заволодінні коштами "Укрзалізниці" у складі злочинного угруповання та його компанії.
Ці компанії мають ознаки фіктивності, а послуг фактично не було.
Крім того, законність походження ще 8,8 млн грн, витрачених на купівлю квартири, не підтверджено.
Оновлено 18:59
У СБУ підтвердили, що бригадний генерал Ілля Вітюк отримав підозру.
"СБУ сприймає такі дії, як відповідь на обґрунтоване затримання Службою кількох співробітників Національного антикорупційного бюро наприкінці липня цього року", - додали у Службі безпеки.
У СБУ нагадали, що нещодавно викрили на торгівлі з Росією одного з керівників міжрегіональних управлінь НАБУ, а іншого співробітника Бюро затримали за держзраду та передачу інформації Росії.
У Службі безпеки назвали підозру Вітюку від НАБУ помстою "за те, що СБУ ефективно протидіє російському впливу на державні органи та викрила кількох співробітників Бюро на скоєнні злочинів".
Нагадаємо, торік журналісти "Слідство.Інфо" виявили у родичів Іллі Вітюка елітне майно.
Після виходу розслідування працівники Солом'янського ТЦК у Києві намагалися вручити повістку журналісту Євгену Шульгату, який працював над розслідуванням.
У "Слідство.Інфо" стверджували, що події взаємопов'язані між собою.
СБУ, реагуючи на таку ситуацію, відправила Вітюка проходити службу в бойовому підрозділі.
При цьому вже за місяць президент України Володимир Зеленський звільнив Вітюка з посади начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.