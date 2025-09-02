RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Бывший топ-чиновник СБУ получил подозрение от НАБУ: что говорит Служба безопасности

Фото: Илья Витюк (ssu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Чиновник СБУ из числа высшего офицерского состава получил подозрение в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины и пресс-службу СБУ.

В НАБУ не называют имя фигуранта, но, по информации источников РБК-Украина, речь о бывшем начальнике департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илье Витюке

Следствие установило, что в декабре 2023 года он купил квартиру за 21,6 млн гривен, оформив ее на родственника. В договоре была указана заниженная цена - 12,8 млн гривен.

Для того, чтобы объяснить происхождение денег, член семьи заявил о доходах от юридических и консалтинговых услуг как ФЛП. 

Как выяснилось, на счета ФЛП действительно поступали деньги за якобы предоставление юридических и консалтинговых услуги, но их отправлял подозреваемый в завладении средствами "Укрзализныци" в составе преступной группировки и его компании.

Эти компании имеют признаки фиктивности, а услуг фактически не было.

Кроме того, законность происхождения еще 8,8 млн грн, потраченных на покупку квартиры, не подтверждена.

Обновлено 18:59

В СБУ подтвердили, что бригадный генерал Илья Витюк получил подозрение.

"СБУ воспринимает такие действия, как ответ на обоснованное задержание Службой нескольких сотрудников Национального антикоррупционного бюро в конце июля этого года", - добавили в Службе безопасности. 

В СБУ напомнили, что недавно разоблачили на торговле с Россией одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ, а другого сотрудника Бюро задержали за госизмену и передачу информации России. 

В Службе безопасности назвали подозрение Витюку от НАБУ местью "за то, что СБУ эффективно противодействует российскому влиянию на государственные органы и разоблачила нескольких сотрудников Бюро на совершении преступлений".

Скандал с Витюком

Напомним, в прошлом году журналисты "Слідство.Інфо" обнаружили у родственников Ильи Витюка элитное имущество.

После выхода расследования работники Соломенского ТЦК в Киеве пытались вручить повестку журналисту Евгению Шульгату, который работал над расследованием.

В "Слідство.Інфо" утверждали, что события взаимосвязаны между собой.

СБУ, реагируя на такую ситуацию, отправила Витюка проходить службу в боевом подразделении.

При этом уже через месяц президент Украины Владимир Зеленский уволил Витюка с должности начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныНАБУКоррупция