Бывший топ-чиновник СБУ получил подозрение от НАБУ: что говорит Служба безопасности

В НАБУ не называют имя фигуранта, но, по информации источников РБК-Украина, речь о бывшем начальнике департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илье Витюке.

Следствие установило, что в декабре 2023 года он купил квартиру за 21,6 млн гривен, оформив ее на родственника. В договоре была указана заниженная цена - 12,8 млн гривен.

Для того, чтобы объяснить происхождение денег, член семьи заявил о доходах от юридических и консалтинговых услуг как ФЛП.

Как выяснилось, на счета ФЛП действительно поступали деньги за якобы предоставление юридических и консалтинговых услуги, но их отправлял подозреваемый в завладении средствами "Укрзализныци" в составе преступной группировки и его компании.

Эти компании имеют признаки фиктивности, а услуг фактически не было.

Кроме того, законность происхождения еще 8,8 млн грн, потраченных на покупку квартиры, не подтверждена.

Обновлено 18:59

В СБУ подтвердили, что бригадный генерал Илья Витюк получил подозрение.

"СБУ воспринимает такие действия, как ответ на обоснованное задержание Службой нескольких сотрудников Национального антикоррупционного бюро в конце июля этого года", - добавили в Службе безопасности.

В СБУ напомнили, что недавно разоблачили на торговле с Россией одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ, а другого сотрудника Бюро задержали за госизмену и передачу информации России.

В Службе безопасности назвали подозрение Витюку от НАБУ местью "за то, что СБУ эффективно противодействует российскому влиянию на государственные органы и разоблачила нескольких сотрудников Бюро на совершении преступлений".