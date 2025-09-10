Колишній топчиновник СБУ вніс багатомільйонну заставу, - джерела

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар прессекретаря Вищого антикорупційного суду Олесі Чемерис та власні джерела.

Так, речниця ВАКС підтвердила факт внесення екскерівником Департаменту кібербезпеки СБУ застави у розмірі понад 9 мільйонів гривень. Натомість джерела РБК-України проінформували, що йдеться про Іллю Вітюка.

Що відомо про справу Вітюка

Нагадаємо, що 4 вересня 2025 року суд обрав запобіжний захід колишньому начальнику департаменту кібербезпеки СБУ у вигляді застави розміром 9 мільйонів гривень. Вітюка підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

За даними слідства, у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн грн.

Щоб обґрунтувати походження коштів, член сім’ї вказав, що заробив їх як ФОП - від лютого 2022 року надавав юридичні та консалтингові послуги.

Слідчі встановили, що на рахунки ФОПу дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг. Проте від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються зазначеною особою.

В НАБУ стверджують, що зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності.

Крім того, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн.

СБУ ж розцінює підозру Вітюку як "помсту" з боку НАБУ та САП, нагадавши, що в липні Служба затримала кількох працівників антикорупційного бюро.