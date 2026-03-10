Колишній президент Франції Саркозі знову може потрапити до в'язниці

Французький суд відхилив прохання колишнього президента Франції Ніколя Саркозі об'єднати покарання у справах Bismuth і Bygmalion. Тепер політик має окремо відбути шестимісячний термін з електронним браслетом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.
Суд у Франції відхилив клопотання колишнього президента країни Ніколя Саркозі про об'єднання покарань у справах Bismuth і Bygmalion, про що виданню BFMTV повідомили анонімні джерела.
За даними журналістів, рішення ухвалили 9 березня. Саркозі просив, щоб його покарання у вигляді шести місяців в'язниці у справі Bygmalion вважали вже відбутим, оскільки 2025 року він кілька місяців носив електронний браслет в іншій справі - Bismuth (більш детально про ці справи зазначено внизу).
Втім суд все ж таки відхилив прохання експрезидента. Таким чином, Саркозі повинен буде виконати покарання окремо.
Йдеться про шестимісячний термін ув'язнення, який може бути відбутий у формі домашнього арешту з електронним браслетом.
Справа Bismuth пов'язана з розслідуванням корупції. Слідство встановило, що Саркозі використовував секретний телефон, зареєстрований на ім'я "Поль Бісмут", щоб через свого адвоката отримати конфіденційну інформацію від судді.
У справі Bygmalion йдеться про незаконне фінансування президентської кампанії Саркозі у 2012 році. За даними слідства, витрати кампанії значно перевищили встановлений законом ліміт, а частину витрат приховували через фіктивні рахунки, оформлені через PR-агентство Bygmalion.
У результаті політика визнали винним у порушенні правил фінансування виборчої кампанії.
Водночас уже 16 березня Саркозі знову постане перед судом. Йдеться про апеляційний процес у справі про ймовірне фінансування його президентської кампанії 2007 року з боку Лівії.
Нагадаємо, у листопаді минулого року Паризький суд ухвалив рішення про дострокове звільнення Саркозі із в'язниці, замінивши ув'язнення на "судовий нагляд" до розгляду його апеляції.
Як повідомлялося, 25 вересня 2025 року Паризький суд призначив Ніколя Саркозі п'ять років ув'язнення, з яких один рік - умовно. Це стало першим випадком в історії сучасної Франції, коли колишній глава держави потрапив за ґрати.