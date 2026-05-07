Колишній президент Франції Ніколя Саркозі достроково вийшов з в'язниці

Суддя з питань виконання покарань суду Парижа задовольнив клопотання Саркозі про зміну режиму відбування терміну. З четверга, 7 травня, колишній президент перебуває на свободі на умовах умовно-дострокового звільнення.

Згідно з судовим рішенням, політик не зобов'язаний носити електронний браслет. Головним аргументом для такого пом'якшення став вік екслідера Франції. Адвокати Саркозі наразі утримуються від офіційних коментарів щодо завершення терміну ув'язнення.

Виконання вироку стало можливим після того, як Ніколя Саркозі відмовився від апеляції на відмову суду об'єднати терміни покарання у різних справах. Раніше він подавав прохання про поєднання вироків, але не отримав згоди правосуддя.

Зокрема, 9 березня 2026 року суд відхилив прохання експрезидента Франції поєднати термін у справі Bygmalion із вироком у справі про прослуховування, відомій як "справа Поля Бісмута".

Вирок Саркозі

Нагадаємо, 25 вересня 2025 року Паризький суд призначив Ніколя Саркозі п’ять років ув’язнення, з яких один рік - умовно. Цей випадок став першим в історії сучасної Франції, коли колишній глава держави потрапив за ґрати.

Згідно з даними слідства, Саркозі отримав значні кошти від колишнього лівійського лідера Муаммара Каддафі для своєї передвиборчої кампанії у 2005-2007 роках. За іншими пунктами справи - розкрадання державних коштів, пасивна корупція та порушення правил фінансування виборчої кампанії - Саркозі визнали невинним.