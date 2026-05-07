Бывший президент Франции Николя Саркози досрочно вышел из тюрьмы

Судья по вопросам исполнения наказаний суда Парижа удовлетворил ходатайство Саркози об изменении режима отбывания срока. С четверга, 7 мая, бывший президент находится на свободе на условиях условно-досрочного освобождения.

Согласно судебному решению, политик не обязан носить электронный браслет. Главным аргументом для такого смягчения стал возраст экс-лидера Франции. Адвокаты Саркози пока воздерживаются от официальных комментариев по поводу завершения срока заключения.

Исполнение приговора стало возможным после того, как Николя Саркози отказался от апелляции на отказ суда объединить сроки наказания по разным делам. Ранее он подавал просьбу о совмещении приговоров, но не получил согласия правосудия.

В частности, 9 марта 2026 года суд отклонил просьбу экс-президента Франции совместить срок по делу Bygmalion с приговором по делу о прослушке, известной как "дело Поля Бисмута".

Приговор Саркози

Напомним, 25 сентября 2025 года Парижский суд назначил Николя Саркози пять лет заключения, из которых один год - условно. Этот случай стал первым в истории современной Франции, когда бывший глава государства попал за решетку.

Согласно данным следствия, Саркози получил значительные средства от бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи для своей предвыборной кампании в 2005-2007 годах. По другим пунктам дела - хищение государственных средств, пассивная коррупция и нарушение правил финансирования избирательной кампании - Саркози признали невиновным.