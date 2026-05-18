Фейковий "СБУшник" видурив у колишнього прем'єра України майже 7 млн гривень

У Києві викрили шахрайську схему, унаслідок якої у 79-річного чоловіка виманили 6,7 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Нацполіції в Києві.
Правоохоронці не розкривають, кого саме ошукали шахраї, але, за інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про колишнього прем'єра Валерія Пустовойтенка.
За даними правоохоронців, 79-річному екс-прем'єр-міністру зателефонував невідомий, який представився співробітником СБУ.
Він заявив про нібито причетність чоловіка до фінансування держави-агресора та повідомив про неіснуючі кримінальні провадження.
Для посилення тиску потерпілому надсилали підроблені повістки.
Шахраї переконували, що "врегулювати ситуацію" можна через процедуру перевірки та декларування коштів у спеціальній структурі.
Під тиском погроз чоловік передав готівкові кошти в різних валютах під час особистої зустрічі. Загальна сума склала 6,7 млн грн.
Після цього учасники схеми перевели отримані гроші на криптогаманець, залишивши собі по 300 доларів кожному.
Оперативники затримали двох фігурантів. Слідчі, під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури, повідомили їм про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України - шахрайство в особливо великих розмірах або вчинене організованою групою.
Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Правоохоронці перевіряють причетність затриманих до інших аналогічних епізодів.
У поліції наголошують, що зловмисники все частіше використовують тему війни та імітують роботу силових структур для тиску на громадян.
Мешканців закликають не передавати гроші "на перевірку" і за таких дзвінків одразу звертатися в поліцію.
