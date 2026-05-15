У поліції показали відео стрілянини на Хмельниччині і розкрили деталі

18:29 15.05.2026 Пт
2 хв
Що стало відомо з відео з боді-камер поліцейських?
Олена Чупровська
У поліції показали відео стрілянини на Хмельниччині і розкрили деталі Фото: Поліція показала відео з бодікамер і розповіла деталі розстрілу на Хмельниччині
Поліція опублікувала деталі розстрілу патрульних на Хмельниччині і відео з боді-камер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію у Telegram.

На Хмельниччині чоловік розстріляв поліцейських із автоматичної зброї - один патрульний загинув, інший поранений. Нападник утік.

Усе почалося з рутинної перевірки. Патрульні переслідували водія, якого суд позбавив права керувати автомобілем.

Чоловік зупинився у селі Терлівка і побіг на подвір'я свого будинку. Поліцейські підійшли до воріт і викликали слідчо-оперативну групу. За кілька секунд пролунала автоматична черга.

Загинув поліцейський

Унаслідок стрілянини загинув капітан поліції Сергій Чорний - інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції.

Його напарник, старший лейтенант поліції Владислав Сандецький, відкрив у відповідь вогонь із табельної зброї. Він також отримав вогнепальне поранення і зараз перебуває в лікарні.

Під час огляду двору поліцейські виявили та вилучили порожній магазин до автоматичної зброї та гільзи калібру 5.45.

Оновлено о 20:00

Нападника ліквідували, він чинив спротив. Тікаючи, він кинув гранату у лісників.

Як повідомляють в поліції, йому було вже байдуже, кого позбавляти життя. Коли нападник побачив бронеавтомобіль поліції, він знову стріляв. У відповідь поліцейські діяли професійно - стрільця ліквідовано

Нагадуємо, як повідомили РБК-Україна в Нацполіції, стріляв чоловік 1965 року народження. Під час сутички він застрелив одного поліцейського та поранив ще одного.

