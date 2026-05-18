Фейковый "СБУшник" выдурил у бывшего премьера Украины почти 7 млн ​​гривен

20:00 18.05.2026 Пн
2 мин
Бывшего чиновника припугнули подозрением со связями с РФ
aimg Юлия Акимова
Фото: полиция (facebook.com patrolpolice.gov.ua)

В Киеве раскрыли мошенническую схему, в результате которой у 79-летнего мужчины выманили 6,7 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции в Киеве.

Читайте также: В полиции показали видео стрельбы в Хмельницкой области и раскрыли детали

Правоохранители не раскрывают, кого именно обманули мошенники, но, по информации источников РБК-Украина, речь идет о бывшем премьере Валерие Пустовойтенко.

Схема обмана под видом СБУ

По данным правоохранителей, 79-летнему экс-премьер-министру позвонил неизвестный, который представился сотрудником СБУ.

Он заявил о якобы причастности мужчины к финансированию государства-агрессора и сообщил о несуществующих уголовных производствах.

Для усиления давления потерпевшему направляли поддельные повестки.

Мошенники убеждали, что "урегулировать ситуацию" можно через процедуру проверки и декларирования средств в специальной структуре.

Передача денег и криптосхема

Под давлением угроз мужчина передал наличные средства в разных валютах во время личной встречи. Общая сумма составила 6,7 млн грн.

После этого участники схемы перевели полученные деньги на криптокошелек, оставив себе по 300 долларов каждому.

Задержание и подозрение

Оперативники задержали двух фигурантов. Следователи, под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры, сообщили им о подозрении по ч. 5 ст. 190 УК Украины — мошенничество в особо крупных размерах или совершенное организованной группой.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители проверяют причастность задержанных к другим аналогичным эпизодам.

Как действовали мошенники

В полиции подчеркивают, что злоумышленники все чаще используют тему войны и имитируют работу силовых структур для давления на граждан.

Жителей призывают не передавать деньги "на проверку" и при подобных звонках сразу обращаться в полицию.

Напоминаем, что в четырех областях Украины, по имеющимся данным, действовала схема, участники которой за денежное вознаграждение организовывали побеги мобилизованных из воинских частей.

Отметим, что в центре Варшавы, по имеющимся данным, трое украинских подростков стали жертвами избиения. В течение нескольких дней полиция установила подозреваемых, которыми оказались граждане Польши.

