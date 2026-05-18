Фейковый "СБУшник" выдурил у бывшего премьера Украины почти 7 млн ​​гривен

В Киеве раскрыли мошенническую схему, в результате которой у 79-летнего мужчины выманили 6,7 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции в Киеве.
Правоохранители не раскрывают, кого именно обманули мошенники, но, по информации источников РБК-Украина, речь идет о бывшем премьере Валерие Пустовойтенко.
По данным правоохранителей, 79-летнему экс-премьер-министру позвонил неизвестный, который представился сотрудником СБУ.
Он заявил о якобы причастности мужчины к финансированию государства-агрессора и сообщил о несуществующих уголовных производствах.
Для усиления давления потерпевшему направляли поддельные повестки.
Мошенники убеждали, что "урегулировать ситуацию" можно через процедуру проверки и декларирования средств в специальной структуре.
Под давлением угроз мужчина передал наличные средства в разных валютах во время личной встречи. Общая сумма составила 6,7 млн грн.
После этого участники схемы перевели полученные деньги на криптокошелек, оставив себе по 300 долларов каждому.
Оперативники задержали двух фигурантов. Следователи, под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры, сообщили им о подозрении по ч. 5 ст. 190 УК Украины — мошенничество в особо крупных размерах или совершенное организованной группой.
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Правоохранители проверяют причастность задержанных к другим аналогичным эпизодам.
В полиции подчеркивают, что злоумышленники все чаще используют тему войны и имитируют работу силовых структур для давления на граждан.
Жителей призывают не передавать деньги "на проверку" и при подобных звонках сразу обращаться в полицию.
