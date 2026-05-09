UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Колишнього посла Італії затримали за продаж віз росіянам

15:30 09.05.2026 Сб
2 хв
Експосол Італії перетворив дипломатичну місію на прибутковий бізнес
aimg Сергій Козачук
Фото: експосла Італії затримали за схеми з візами для росіян (Getty Images)

Колишній посол Італії в Узбекистані П'єргабріеле Пападія де Боттіні ді Сант'Аньєзе був затриманий у Римі. Його підозрюють в організації масштабної корупційної схеми з продажу шенгенських віз громадянам Росії.

Деталі корупційної схеми

Як зазначило видання, слідство встановило, що Пападія, перебуваючи на посаді посла з кінця 2024 по 2025 рік, зловживав своїм становищем у посольстві в Ташкенті.

За версією прокуратури, він діяв у змові з громадянином Італії російського походження. Разом вони забезпечили оформлення довгострокових віз щонайменше для 95 росіян.

Вартість "послуги" варіювалася від 4 000 до 16 000 євро за одну візу, хоча офіційний збір складає лише 45-60 євро. Більшість заявників навіть не відвідували посольство і не відповідали вимогам Шенгенської угоди.

"Файли щодо схвалення віз, отримані інспекційною місією, показали явні порушення, безпосередньо пов'язані з керівником місії Пападією", - зазначають італійські слідчі.

Розслідування та активи

Масштабні порушення виявили під час перевірки Міністерства закордонних справ Італії в липні 2025 року. З'ясувалося, що у 81 з 92 перевірених візових справ не було жодних записів про фізичну присутність заявників у посольстві.

Наразі правоохоронці також перевіряють статки колишнього дипломата, які оцінюються у 3 мільйони євро.

Сам Пападія стверджує, що ці кошти є спадщиною. Його звинувачують у корупції та сприянні нелегальній імміграції.

П'єргабріеле Пападія де Боттіні ді Сант'Аньєзе був звільнений з дипломатичної служби у грудні 2025 року на тлі внутрішнього розслідування.

Раніше він працював у консульстві Італії в Москві, де, за версією слідства, і налагодив зв'язки зі своїм спільником для подальших махінацій у Ташкенті.

Росіяни масово їдуть до Європи

Нагадаємо, у країнах Євросоюзу посилилися суперечки через зростання кількості шенгенських віз, виданих громадянам Росії попри повномасштабну війну проти України. Окремі держави-члени ЄС наголошують на необхідності перегляду візової політики щодо країни-агресора.

Зокрема, Естонія вимагає назавжди закрити Шенген для російських солдатів, які беруть участь у бойових діях в Україні. Таллінн наразі намагається переконати в доцільності такого кроку весь Європейський Союз.

Крім того, посли країн ЄС вже погодили механізм спрощеного призупинення лібералізації візового режиму з третіми країнами. Повідомлялося, що цей інструмент може стати кроком до посилення контролю за міграційними потоками в умовах безпекових загроз.

Докладніше про те, які країни ЄС видали росіянам найбільше віз за останній час, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЄвросоюзІталіяШенгенська зонаКорупція