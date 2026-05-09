Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Бывшего посла Италии задержали за продажу виз россиянам

15:30 09.05.2026 Сб
2 мин
Экспосол Италии превратил дипломатическую миссию в прибыльный бизнес
aimg Сергей Козачук
Фото: экс-посла Италии задержали за схемы с визами для россиян (Getty Images)

Бывший посол Италии в Узбекистане Пьергабриэле Пападия де Боттини ди Сант'Аньезе был задержан в Риме. Его подозревают в организации масштабной коррупционной схемы по продаже шенгенских виз гражданам России.

Детали коррупционной схемы

Как отметило издание, следствие установило, что Пападия, находясь в должности посла с конца 2024 по 2025 год, злоупотреблял своим положением в посольстве в Ташкенте.

По версии прокуратуры, он действовал в сговоре с гражданином Италии российского происхождения. Вместе они обеспечили оформление долгосрочных виз по меньшей мере для 95 россиян.

Стоимость "услуги" варьировалась от 4 000 до 16 000 евро за одну визу, хотя официальный сбор составляет всего 45-60 евро. Большинство заявителей даже не посещали посольство и не соответствовали требованиям Шенгенского соглашения.

"Файлы по одобрению виз, полученные инспекционной миссией, показали явные нарушения, непосредственно связанные с руководителем миссии Пападией", - отмечают итальянские следователи.

Расследование и активы

Масштабные нарушения обнаружили во время проверки Министерства иностранных дел Италии в июле 2025 года. Выяснилось, что в 81 из 92 проверенных визовых дел не было никаких записей о физическом присутствии заявителей в посольстве.

Сейчас правоохранители также проверяют состояние бывшего дипломата, которое оценивается в 3 миллиона евро.

Сам Пападия утверждает, что эти средства являются наследством. Его обвиняют в коррупции и содействии нелегальной иммиграции.

Пьергабриэле Пападия де Боттини ди Сант'Аньезе был уволен с дипломатической службы в декабре 2025 года на фоне внутреннего расследования.

Ранее он работал в консульстве Италии в Москве, где, по версии следствия, и наладил связи со своим сообщником для дальнейших махинаций в Ташкенте.

Россияне массово едут в Европу

Напомним, в странах Евросоюза усилились споры из-за роста количества шенгенских виз, выданных гражданам России несмотря на полномасштабную войну против Украины. Отдельные государства-члены ЕС подчеркивают необходимость пересмотра визовой политики в отношении страны-агрессора.

В частности, Эстония требует навсегда закрыть Шенген для российских солдат, участвующих в боевых действиях в Украине. Таллинн сейчас пытается убедить в целесообразности такого шага весь Европейский Союз.

Кроме того, послы стран ЕС уже согласовали механизм упрощенной приостановки либерализации визового режима с третьими странами. Сообщалось, что этот инструмент может стать шагом к усилению контроля за миграционными потоками в условиях угроз безопасности.

Подробнее о том, какие страны ЕС выдали россиянам больше всего виз за последнее время, можно узнать в материале РБК-Украина.

ЕвросоюзИталияШенгенская зонаКоррупция