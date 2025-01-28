Колишній поліцейський-спецназівець судитиме "Динамо" в останньому матчі Ліги Європи

Союз європейських футбольних асоціацій назвав арбітрів, які працюватимуть на матчі основного раунду Ліги Європи між київським "Динамо" та латвійським РФШ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Номінально домашній для "Динамо" матч з РФШ відбудеться у четвер, 30 січня в німецькому Гамбурзі на "Фолькспаркштадіоні". Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Головним арбітром призначено Ореля Грінфельда з Ізраїлю. На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Рой Хассан та Ідан Ярконі. Четвертий суддя – Галь Лейбовіц також представляє Ізраїль. Зі системою VAR працюватимуть Хуан Мартінес Мунуера з Іспанії та його помічник – португалець Тьягу Мартінш.

Хто такий Орель Грінфельд

43-річний арбітр – колишній поліцейський-спецназівець. Спочатку поєднував службу в правоохоронних органах та суддівство на аматорському рівні. Потім зробив остаточний вибір, сконцентрувавшись на футболі.

З 2008 року став судити матчі елітного дивізіону чемпіонату Ізраїлю. У 2012-му отримав статус арбітра ФІФА. Активно залучається до матчів найважливіших континентальних турнірів. Судив поєдинки Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій на клубному рівні. Відбіркові матчі ЧС та ЧЄ, а також Ліги націй – на рівні національних команд.

Працював на Олімпійському турнірі-2020 у Токіо. На Євро-2020 розсудив один матч у групі, де грала Україна: Нідерланди – Австрія (2:0).

Доволі часто обслуговує поєдинки за участю українських колективів. Загалом таких матчів на його рахунку – вісім. Двічі працював на зустрічах національної команди. У 2016-му розсудив товариську гру з Кіпром (1:0), а в 2020-му – матч Ліги націй з Німеччиною (1:2). Також судив матчі за участю молодіжної збірної, донецького "Шахтаря", полтавської "Ворскли" та луганської "Зорі".

Одного разу перетинався з "Динамо". У кваліфікації ЛЧ-2020/21 кияни під його наглядом здолали нідерландський АЗ (2:0).

Востаннє працював з вітчизняними футболістами зовсім недавно – у листопаді. Саме за його суддівства "Шахтар" здобув першу перемогу в поточному розіграші ЛЧ над швейцарським "Янг Бойз" (2:1).

Зазначимо, що матч "Динамо" – РФШ не матиме турнірного значення для обох команд. Кияни з одним балом після семи поєдинків йдуть у турнірній таблиці на останньому, 36-му місці. РФШ – з 5-ма очками посідає 30-ту сходинку і також уже не має шансів на продовження боротьби. Мотивацією для киян може стати справа престижу: у разі перемоги вони трохи піднімуться в таблиці та фінішують не на останньому місці.