Конфліктував з Роналду та хоче замиритися з Куртуа: новий тренер Бельгії повертає зірок перед матчами з Україною в Лізі націй

За два місяці до матчів Україна – Бельгія в плей-офф Ліги націй суперники "синьо-жовтих" отримали нового головного тренера.

Ще минулого тижня Королівська бельгійська футбольна асоціація оголосила про припинення співпраці з 39-річним німецько-італійським фахівцем Доменіко Тедеско. Серед кандидатів на посаду головного тренера називали гучні імена – Тьєррі Анрі, Ерік тен Хаг, Марк ван Боммель. Але остаточний вибір здивував усіх. На чолі "червоних дияволів" став 60-річний французький фахівець Руді Гарсія.

Угода з Тедеско була розрахована до літа 2026 року – до завершення фінальної частини чемпіонату світу, що пройде в США, Мексиці та Канаді. Тепер усі клопоти, пов'язані з ЧС ляжуть на плечі новопризначеного фахівця. Саме потрапляння на Мундіаль та вдалий виступ на ньому – головні завдання французького тренера. Але бойове хрещення він пройде в плей-офф Ліги націй – у протистоянні зі збірною України.

Хто такий Руді Гарсія

Новий наставник бельгійців – не є зіркою європейського тренерського корпусу, Але фахівець він досвідчений з непоганим резюме.

Тренувати почав ще 30 років тому, коли після завершення доволі скромної ігрової кар'єри очолив аматорську французьку команду "Корбей-Ессон". Далі були більш імениті місцеві – "Сент-Етьєн", "Діжон", "Ле Ман" та "Лілль". З останнім у 2011 році Гарсія зробив золотий дубль у Франції, чим змусив заговорити про себе.

Потім пішли нові виклики – італійська "Рома", "Марсель", "Ліон", річне відрядження на заробітки до аравійського "Аль-Насра" та друга спроба заявити про себе в Серії А на чолі "Наполі". Чогось видатного тренер не досяг. З часів тріумфу з "Ліллем" у чемпіонаті та Кубку Франції можна назвати лише вихід у фінал Ліги Європи-2017/18 з "Марселем" та у півфінал Ліги чемпіонів-2019/20 з "Ліоном".

Останнім місцем роботи був "Наполі", який Гарсія очолив влітку 2023-го, але в листопаді того ж року був відправлений у відставку. З того часу перебував без роботи поки про нього не згадали керівники бельгійської федерації.

Зазначимо, що раніше фахівець працював лише з клубами. Тож збірна Бельгії – стане першим досвідом на рівні національних команд. Цікаво, що француз став третім поспіль іноземцем на чолі бельгійської збірної – після іспанця Роберто Мартінеса та Тедеско.

Фото: Тібо Куртуа та Андрій Лунін зможуть зіграти один проти одного ( Getty Images)

Повернення Куртуа та інших зірок

Тедеско на чолі "червоних дияволів" встиг наламати дров, зіпсувавши стосунки з зірками команди. Найбільш скандальним став конфлікт з Тібо Куртуа, що перейшов у публічну площину. Тренер позбавив зіркового голкіпера статусу капітана. Після чого той заявив, що в збірній його не оцінюють належним чином, бойкотував Євро-2024 та зарікся повертатися до команди, поки там працює Тедеско.

Не дуже ладив колишній керманич і з іншими топ-виконавцями. До публічних звинувачень не доходило, але Кевін де Брюйне та Ромелу Лукаку не брали участі у матчах Ліги націй восени 2024-го.

З приходом Гарсії в Бельгії сподіваються на припинення всіх чвар у збірній. Сам тренер вже заявив, що готовий знайти спільну мову зі зірками.

"Я обов’язково відвідаю Мадрид, Манчестер і Неаполь, щоб поговорити з футболістами, які можуть зробити нас сильною збірною. Я вірю, що працювати з найкращими гравцями найпростіше: можна бути з ними чесним і відкритим", – пообіцяв новий очільник команди.

Гарсія планує залучити до свого штабу колишню зірку бельгійців Едена Азара.

"Я часто спілкуюся з Азаром. Він теж буде частиною нашого шляху до чемпіонату світу 2026. Його досвід і статус одного з найкращих бельгійських гравців допоможуть нам", – пообіцяв фахівець.

Зазначимо, що Азар був лідером "Лілля", з яким Гарсія перемагав в чемпіонаті та Кубку Франції.

Тож наразі французький тренер виступає в ролі миротворця, який хоче всіх помирити, зібрати разом, щоби досягати нових великих перемог. Хоча, і в його кар'єрі є негативний досвід конфліктів з футболістами-лідерами. Так під час роботи в "Аль-Насрі" він не знайшов спільної мови з Кріштіану Роналду, через що й змушений був залишити аравійську команду.

Фото: Кріштіану Роналду та Руді Гарсія не помирились в "Аль-Насрі" (facebook.com/alnassrfc)

Україна – Бельгія в Лізі націй УЄФА: що відомо

Команди зустрінуться в рамках плей-офф за право грати в Дивізіоні А наступного розіграшу турніру. Матчі відбудуться 20 та 23 березня.

Бельгія, яка посіла третю сходинку в групі з Францією, Італією та Ізраїлем, відстоюватиме право залишитись в еліті. Україна, що фінішувала другою, в квартеті з Чехією, Грузією та Албанією, спробує підвищитися в класі.

У першій грі номінальними господарями виступлять "синьо-жовті". Вони приймуть суперника в іспанській Мурсії, на арені "Естадіо Енріке Рока". Матч-відповідь команди зіграють на "Сегека-Арені" в бельгійському місті Генк.