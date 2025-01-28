Бывший полицейский-спецназовец будет судить "Динамо" в последнем матче Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций назвал арбитров, которые будут работать на матче основного раунда Лиги Европы между киевским "Динамо" и латвийским РФШ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Номинально домашний для "Динамо" матч с РФШ состоится в четверг, 30 января в немецком Гамбурге на "Фолькспаркштадионе". Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Главным арбитром назначен Орель Гринфельд из Израиля. На линиях ему будут помогать соотечественники Рой Хассан и Идан Яркони. Четвертый судья - Галь Лейбовиц также представляет Израиль. С системой VAR будут работать Хуан Мартинес Мунуэра из Испании и его помощник - португалец Тьягу Мартинш.

Кто такой Орель Гринфельд

43-летний арбитр - бывший полицейский-спецназовец. Сначала совмещал службу в правоохранительных органах и судейство на любительском уровне. Затем сделал окончательный выбор, сконцентрировавшись на футболе.

С 2008 года стал судить матчи элитного дивизиона чемпионата Израиля. В 2012-м получил статус арбитра ФИФА. Активно привлекается к матчам важнейших континентальных турниров. Судил поединки Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций на клубном уровне. Отборочные матчи ЧМ и ЧЕ, а также Лиги наций - на уровне национальных команд.

Работал на Олимпийском турнире-2020 в Токио. На Евро-2020 рассудил один матч в группе, где играла Украина: Нидерланды - Австрия (2:0).

Довольно часто обслуживает поединки с участием украинских коллективов. Всего таких матчей на его счету - восемь. Дважды работал на встречах национальной команды. В 2016-м рассудил товарищескую игру с Кипром (1:0), а в 2020-м - матч Лиги наций с Германией (1:2). Также судил матчи с участием молодежной сборной, донецкого "Шахтера", полтавской "Ворсклы" и луганской "Зари".

Однажды пересекался с "Динамо". В квалификации ЛЧ-2020/21 киевляне под его наблюдением одолели нидерландский АЗ (2:0).

Последний раз работал с отечественными футболистами совсем недавно - в ноябре. Именно при его судействе "Шахтер" одержал первую победу в текущем розыгрыше ЛЧ над швейцарским "Янг Бойз" (2:1).

Отметим, что матч "Динамо" - РФШ не будет иметь турнирного значения для обеих команд. Киевляне с одним баллом после семи поединков идут в турнирной таблице на последнем, 36-м месте. РФШ - с 5-ю очками занимает 30-ю строчку и также уже не имеет шансов на продолжение борьбы. Мотивацией для киевлян может стать дело престижа: в случае победы они немного поднимутся в таблице и финишируют не на последнем месте.