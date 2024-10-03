Нардепа від "Слуги народу" будуть судити за незаконне збагачення

Чинний народний депутат постане перед судом. Його підозрюють у незаконному збагаченні на 11 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро України.

"НАБУ та САП скерували до суду справу за звинуваченням чинного народного депутата України у незаконному збагаченні на 11 млн грн", - сказано у повідомленні правоохоронців.

У НАБУ не називають ім'я підозрюваного, але, як раніше повідомляли джерела РБК-Україна, йдеться про нардепа від "Слуги народу" Андрія Клочка.

Справа нардепа

Правоохоронці встановили, що у 2020-2021 pp. нардеп отримав у власність активи вартістю 25 млн гривень, хоча за цей час офіційний дохід парламентаря та його дружини становив не більше 14 млн гривень. Різниця між заробітком та вартістю купленого майна становила 11 млн гривень.

Фото: справа Клочко (nabu.gov.ua)

Нардеп придбав: три земельні ділянки у Київській області, п'ять квартир у Києві, два нежитлових приміщення, а також автомобілі Tesla та Mercedes-Benz.

"Щоб приховати наявність цього майна, нардеп оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі", - уточнили в НАБУ.

Парламентарю повідомили про підозру 2 травня цього року.