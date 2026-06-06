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Колишній нардеп Тягнибок потрапив під удар дрона на фронті

12:37 06.06.2026 Сб
2 хв
Що відомо про його стан після ворожого удару?
aimg Марія Науменко
Фото: Олег Тягнибок (у центрі) разом із військовослужбовцями 128-ї окремої важкої механізованої бригади "Дике Поле" (t.me/martsinkiv_ONLINE)

Колишній народний депутат, голова ВО "Свобода" та військовослужбовець Олег Тягнибок зазнав поранення на фронті внаслідок атаки російського дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа в Telegram.

"Олега Тягнибока поранили на фронті. Він разом з побратимами був в одному автомобілі, в який влучив ворожий дрон. Бажаємо одужання", - йдеться у повідомленні.

Наразі життю Тягнибока нічого не загрожує.

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Згодом подробиці інциденту розповів заступник командира роти батальйону безпілотних систем 128-ї бригади Тимур Книш, повідомляє львівський телеканал NTA.

За його словами, російський FPV-дрон атакував автомобіль, у якому перебував Тягнибок. Завдяки швидким діям водія та швидкості руху вдалося уникнути значно тяжчих наслідків.

"Завдяки майстерності водія і швидкості пересування, поранення несмертельне. Але добряча контузія з усіма наслідками - це баротравма і струс. Але людина жива", - розповів старший лейтенант Книш.

Що відомо про Тягнибока

Олег Тягнибок є головою Всеукраїнського об'єднання "Свобода", колишнім народним депутатом України та кандидатом у президенти на виборах 2010 і 2014 років.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії він оголосив про призупинення політичної діяльності партії на період воєнного стану та вступив до лав Збройних сил України.

У 2025 році Тягнибоку присвоїли звання підполковника та призначили командиром батальйону безпілотних систем бригади "Дике Поле".

Нагадуємо, у березні на сході загинув командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України Олександр Довгач - на його рахунку були сотні результативних бойових вильотів.

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