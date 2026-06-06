Колишній нардеп Тягнибок потрапив під удар дрона на фронті

"Олега Тягнибока поранили на фронті. Він разом з побратимами був в одному автомобілі, в який влучив ворожий дрон. Бажаємо одужання", - йдеться у повідомленні.

Наразі життю Тягнибока нічого не загрожує.

Згодом подробиці інциденту розповів заступник командира роти батальйону безпілотних систем 128-ї бригади Тимур Книш, повідомляє львівський телеканал NTA.

За його словами, російський FPV-дрон атакував автомобіль, у якому перебував Тягнибок. Завдяки швидким діям водія та швидкості руху вдалося уникнути значно тяжчих наслідків.

"Завдяки майстерності водія і швидкості пересування, поранення несмертельне. Але добряча контузія з усіма наслідками - це баротравма і струс. Але людина жива", - розповів старший лейтенант Книш.

Що відомо про Тягнибока

Олег Тягнибок є головою Всеукраїнського об'єднання "Свобода", колишнім народним депутатом України та кандидатом у президенти на виборах 2010 і 2014 років.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії він оголосив про призупинення політичної діяльності партії на період воєнного стану та вступив до лав Збройних сил України.

У 2025 році Тягнибоку присвоїли звання підполковника та призначили командиром батальйону безпілотних систем бригади "Дике Поле".