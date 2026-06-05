ua en ru
Пт, 05 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Командир легендарних "Привидів Києва" посмертно отримав Героя

00:34 05.06.2026 Пт
2 хв
Яким був шлях легендарного "Привида Києва"?
aimg Катерина Коваль
Командир легендарних "Привидів Києва" посмертно отримав Героя Фото: Герой України, полковник Валентин Коренчук (facebook.com/kpszsu)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Президент України підписав указ про надання звання Героя України полковнику Валентину Коренчуку на позивний "Бджоляр" - посмертно. Льотчик загинув під час бойового завдання 27 квітня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Хто такий "Бджоляр"

Валентин Коренчук - командир ескадрильї 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва". З першого дня повномасштабного вторгнення він піднявся на перехоплення ворога в битві за Київ - за першу добу здійснив п'ять бойових вильотів.

За час служби полковник:

  • здійснив понад 80 бойових вильотів - 73 з них безпосередньо на знищення техніки та прикриття військ;
  • провів у небі близько 300 годин;
  • особисто знищив десятки ворожих цілей - літаки, крилаті ракети та безпілотники.

Неможливий маневр

Один із найяскравіших епізодів - "Бджоляр" змусив російський штурмовик Су-25 розбитися на підступах до Києва самим лише маневруванням, не витративши жодного набою.

Читайте також: Сила бути першим: життя і вибір бійця "Артану" Олександра Явнюка

Внесок у розвиток авіації

Коренчук був одним із перших, хто опанував і застосував у бою французькі ракети AASM-250 HAMMER. Він активно просував перехід української авіації на західні літаки, зокрема F-16, і представляв інтереси України на зустрічах із делегаціями Франції, Польщі та Японії.

Поза кабіною

Полковник проводив "уроки мужності" для школярів, опікувався сім'ями загиблих і пораненими. За його участі в Києві з'явилися музейні виставки та відомий мурал "Привида Києва" на Подолі.

Валентин Коренчук загинув 27 квітня 2024 року. У нього залишилися дружина та троє дітей.

У березні на сході загинув командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України Олександр Довгач - на його рахунку були сотні результативних бойових вильотів.

Звання Героя України в цій війні вперше отримала і жінка: кулеметниця Нацгвардії Олександра Давиденко з позивним "Вирва" стала першою в історії цього роду військ, удостоєною найвищої нагороди.

Верховна Рада тим часом ухвалила окремий ритуал прощання з військовими, яких померлими визнав суд, - щоб кожен захисник мав власне місце пам'яті.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Герой України Повітряні сили України Війна в Україні
Новини
Україна запропонувала Німеччині "ракетний бартер" задля Patriot, - Bloomberg
Україна запропонувала Німеччині "ракетний бартер" задля Patriot, - Bloomberg
Аналітика
Новий податок для банків: наповнення держбюджету чи ризик для економіки України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Новий податок для банків: наповнення держбюджету чи ризик для економіки України