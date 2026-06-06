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Бывший нардеп Тягнибок попал под удар дрона на фронте

12:37 06.06.2026 Сб
2 мин
Что известно о его состоянии после вражеского удара?
aimg Мария Науменко
Фото: Олег Тягнибок (в центре) вместе с военнослужащими 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады "Дикое Поле" (t.me/martsinkiv_ONLINE)

Бывший народный депутат, председатель ВО "Свобода" и военнослужащий Олег Тягнибок получил ранение на фронте в результате атаки российского дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива в Telegram.

"Олега Тягнибока ранили на фронте. Он вместе с собратьями был в одном автомобиле, в который попал вражеский дрон. Желаем выздоровления", - говорится в сообщении.

Сейчас жизни Тягнибока ничего не угрожает.

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Впоследствии подробности инцидента рассказал заместитель командира роты батальона беспилотных систем 128-й бригады Тимур Кныш, сообщает львовский телеканал NTA.

По его словам, российский FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находился Тягнибок. Благодаря быстрым действиям водителя и скорости движения удалось избежать значительно более тяжелых последствий.

"Благодаря мастерству водителя и скорости передвижения, ранение несмертельное. Но хорошая контузия со всеми последствиями - это баротравма и сотрясение. Но человек жив", - рассказал старший лейтенант Кныш.

Что известно о Тягнибоке

Олег Тягнибок является председателем Всеукраинского объединения "Свобода", бывшим народным депутатом Украины и кандидатом в президенты на выборах 2010 и 2014 годов.

После начала полномасштабного вторжения России он объявил о приостановлении политической деятельности партии на период военного положения и вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

В 2025 году Тягнибоку присвоили звание подполковника и назначили командиром батальона беспилотных систем бригады "Дикое Поле".

Напоминаем, в марте на востоке погиб командир 39-й бригады тактической авиации, Герой Украины Александр Довгач - на его счету были сотни результативных боевых вылетов.

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