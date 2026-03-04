Колишній морпіх став ціллю окупантів: трагічна таємниця зникнення Марата Батирова в Криму

За свідченнями очевидців, чоловіка вивели з квартири, супроводили до гаража і вивезли у невідомому напрямку. З тих пір вже п’ять місяців рідні Марата Батирова з села Кизилташ намагаються знайти бодай якусь інформацію про його долю.

Марат - колишній морський піхотинець, який вийшов на пенсію у 45 років. Саме його військове минуле і могло стати причиною прискіпливої уваги окупаційних силовиків, які в кожному патріоті вбачають загрозу.

Рідні та знайомі Марата Батирова вже неодноразово зверталися до так званих кримських "правоохоронних органів" та адвокатів, однак усі запити залишилися без відповіді. Так, за даними правозахисників, письмові звернення до "поліції" Феодосії та "МВС Криму" були проігноровані.

У Кримськотатарському ресурсному центрі наголошують, що окупаційна влада продовжує практику насильницького утримання людей в інкомунікадо, приховуючи їх у спеціальних боксах СІЗО, підвалах та "оперативних квартирах", де застосовуються тортури для вибивання свідчень.

До речі, викрадення Батирова - це не поодинокий випадок, а частина системного терору. За даними КРЦ:

31 людина вважається зниклою безвісти за час окупації Криму;

18 із них - кримські татари.

Мета таких викрадень зрозуміла: залякати населення та вибити зізнання у злочинах, яких люди не вчиняли.

Дана справа вкотре демонструє порушення прав людини на півострові та системну практику насильницьких зникнень, яку застосовує окупаційна влада.