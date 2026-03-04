Бывший морпех стал целью оккупантов: трагическая тайна исчезновения Марата Батырова в Крыму

Во временно оккупированном Крыму уже пять месяцев не известно местонахождение похищенного морского пехотинца Марата Батырова из Кизилташа, а оккупационные власти не дают никакой информации о его судьбе.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщает Крымскотатарский ресурсный центр.
По свидетельствам очевидцев, мужчину вывели из квартиры, сопроводили в гараж и вывезли в неизвестном направлении. С тех пор уже пять месяцев родные Марата Батырова из села Кизилташ пытаются найти хоть какую-то информацию о его судьбе.
Марат - бывший морской пехотинец, который вышел на пенсию в 45 лет. Именно его военное прошлое и могло стать причиной пристального внимания оккупационных силовиков, которые в каждом патриоте видят угрозу.
Родные и знакомые Марата Батырова уже неоднократно обращались в так называемые крымские "правоохранительные органы" и адвокатов, однако все запросы остались без ответа. Так, по данным правозащитников, письменные обращения в "полицию" Феодосии и "МВД Крыма" были проигнорированы.
В Крымскотатарском ресурсном центре отмечают, что оккупационные власти продолжают практику насильственного удержания людей в инкомуникадо, скрывая их в специальных боксах СИЗО, подвалах и "оперативных квартирах", где применяются пытки для выбивания показаний.
Кстати, похищение Батырова - это не единичный случай, а часть системного террора. По данным КРЦ:
Цель таких похищений понятна: запугать население и выбить признание в преступлениях, которых люди не совершали.
Данное дело в очередной раз демонстрирует нарушения прав человека на полуострове и системную практику насильственных исчезновений, которую применяет оккупационная власть.
