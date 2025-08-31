У Трампа шукають спосіб перейменувати Пентагон на Міністерство війни, - WSJ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Одна з ідей полягала в тому, щоб запросити у Конгресу повноваження на відновлення колишньої назви на випадок надзвичайного стану в країні, а також відродити посаду міністра оборони для вищої цивільної особи міністерства.

Буквально нещодавно президент США Дональд Трамп офіційно підняв цю тему, заявивши, що, на його думку, Сполученим Штатам доведеться повернуться до колишньої назви.

За словами чиновника, відновлення скасованої назви може бути здійснене актом Конгресу. Однак Білий дім розглядає інші варіанти внесення змін.

Трамп натякнув на Міністерство війни

Нагадаємо, цього тижня Трамп заявив, що Міністерство оборони США може повернути собі первісну назву - Міністерство війни.

"Коли ми виграли Першу світову, Другу світову війну, він (Пентагон - ред.) називався Міністерством війни. І для мене це дійсно те, чим воно є", - заявив Трамп.

Зазначимо, що до 1947 року в США було Міністерство війну. Воно було створено ще 1789 року і відповідало за управління армією США та всіма операціями на суші.

Після Другої світової війни 1947 року Конгрес ухвалив акт про національну безпеку. У результаті Міністерство війни було скасовано, і замість нього створили Міністерство армії та Міністерство військово-повітряних сил.

Для того, щоб об'єднати всі види військ (армія, флот і ВПС), було засновано Міністерство оборони США, яке офіційно запрацювало в 1949 році.