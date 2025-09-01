ua en ru
Пн, 01 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп на фоні чуток про свою смерть вразив шанувальників оптимістичним дописом: що написав

США, Понеділок 01 вересня 2025 01:05
UA EN RU
Трамп на фоні чуток про свою смерть вразив шанувальників оптимістичним дописом: що написав Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент США Дональд Трамп відповів на хвилю спекуляцій про свою смерть оптимістичним дописом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

Президент США Дональд Трамп кілька днів не з’являвся на публічних заходах, що, безумовно, привернуло увагу медіа та користувачів соцмереж.

Крім того, стала поширюватись інформація, що на руках Трампа було помічено синці та набряки. Це також стало приводом для спекуляцій щодо його здоров’я.

І от коли багато хто вирішив, що сталося непоправне, Дональд Трамп вирішив про себе нагадати.

Він спростував чутки про смерть оптимістичним дописом "Never felt better in my life".

Трамп на фоні чуток про свою смерть вразив шанувальників оптимістичним дописом: що написавЦе стало його відповіддю на спекуляції щодо здоров’я, викликані його відсутністю на публіці та помітними фізичними змінами, зокрема синцями на руках і набряками.

Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс випадково запустив у соцмережі X (Twitter) своєрідний "тренд" щодо президента Дональда Трампа. У соцмережі з'явилися десятки тисяч дописів під хештегом "Трамп мертвий".

Президент США Дональд Трамп після кількаденного мовчання на тлі чуток про свою смерть, уже опублікував серію з понад 40 дописів у соцмережі Truth Social. Серед них - критика демократів, обговорення виборчих законів, згадка про ветеранів та навіть шанування Халка Хогана.

Крім того, він поділився штучно згенерованими зображеннями себе в різних фантастичних ролях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп
Новини
Макрон запросив європейських лідерів до Парижа для переговорів про Україну, - FT
Макрон запросив європейських лідерів до Парижа для переговорів про Україну, - FT
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим