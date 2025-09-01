Трамп на фоні чуток про свою смерть вразив шанувальників оптимістичним дописом: що написав

Президент США Дональд Трамп відповів на хвилю спекуляцій про свою смерть оптимістичним дописом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

Президент США Дональд Трамп кілька днів не з’являвся на публічних заходах, що, безумовно, привернуло увагу медіа та користувачів соцмереж.

Крім того, стала поширюватись інформація, що на руках Трампа було помічено синці та набряки. Це також стало приводом для спекуляцій щодо його здоров’я.

І от коли багато хто вирішив, що сталося непоправне, Дональд Трамп вирішив про себе нагадати.

Він спростував чутки про смерть оптимістичним дописом "Never felt better in my life".

Це стало його відповіддю на спекуляції щодо здоров’я, викликані його відсутністю на публіці та помітними фізичними змінами, зокрема синцями на руках і набряками.