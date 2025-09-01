Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани попал в серьезное ДТП: что говорят врачи

Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани попал в больницу после серьезной автомобильной аварии в Нью-Гемпшире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани оказался на больничной койке после автомобильной аварии вблизи Манчестера, штат Нью-Гэмпшир.

Авария произошла, когда автомобиль Джулиани сбили сзади во время движения по шоссе. При этом говорить, что это было целенаправленное нападение, не приходится, так как бывший мэр находился в арендованном автомобиле, и, по словам своего спикера Майкла Рагузы, никто не знал, что это он.

В результате ДТП 81-летний политик получил перелом грудных позвонков, многочисленные рваные раны и ушибы, а также травмы левой руки и голени.

Сейчас Джулиани находится в хорошем настроении и "прекрасно выздоравливает".

Инцидент произошел после того, как Джулиани помог женщине, которая стала жертвой домашнего насилия, обратиться в полицию. Авария, по словам Рагузы, не связана с этим случаем и была случайной.

Ожидается, что Джулиани будет выписан из больницы через несколько дней.

Его сын Эндрю Джулиани поблагодарил всех за поддержку, написав в X:

Ваши молитвы значат для всего мира. Как сын, могу сказать, что для меня честь иметь отца, которого я могу назвать самым сильным сучьим сынком, которого я когда-либо видел".

Кто такой Руди Джулиани

Когда-то его называли "мэром Америки" за лидерство после терактов 11 сентября 2001 года.

Он также был адвокатом Дональда Трампа во время попыток отменить результаты выборов 2020 года, однако команда Трампа проиграла десятки судебных исков.

Джулиани также столкнулся с судебными процессами от членов избирательной комиссии штата Джорджия из-за клеветы, за что ему была назначена выплата 148 миллионов долларов. Впоследствии стороны достигли соглашения, которое позволило Джулиани сохранить дома и ценные вещи, а члены комиссии получили неопределенную компенсацию.