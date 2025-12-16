Колишній "Холостяк" Макацарія показав стильний фемілі "лук" із 2-річним сином

Шоумен, бізнесмен і колишній герой проєкту "Холостяк" Іраклі Макацарія продемонстрував стильний family look разом із дворічним сином Георгієм. Парний образ у світлій гамі з трикотажем і денімом став прикладом того, як поєднувати комфорт, тренди та стриману елегантність у повсякденному стилі.
Детальніше про це в матеріалі fashion-редактора РБК-Україна Катерини Собкової.
База образу: світла палітра і в'язаний трикотаж
Образи Іраклі та Георгія побудовані на класичній і водночас трендовій колірній гамі - світло-бежевих і світло-блакитних відтінках. Така палітра має свіжий вигляд, легко асоціюється з естетикою дорогого, але стриманого стилю.
Ключовим елементом обох "луків" став в'язаний кардиган. Іраклі вибрав модель у відтінку кемел на ґудзиках, поєднавши її з білою базовою футболкою.
Це універсальне рішення, що балансує між розслабленим стилем кежуал і елегантною класикою.
Його син Георгій з'явився у схожому в'язаному светрі з V-подібним вирізом і контрастними смугами.
Додатковий акцент - великий вишитий елемент у стилі університетських светрів - відсилає до актуального преппі-напрямку, який в останні сезони активно повертається в моду.
Денім як тренд сезону
Низ образів також витриманий в єдиній стилістиці. Іраклі вибрав прямі джинси зі світло-блакитного деніму з легкою потертістю і високою посадкою. Саме такий крій нині вважається одним із ключових у чоловічій моді та впевнено витісняє скінні.
Георгій також одягнений у світлий денім, що підсилює ефект парності та створює гармонійний візуальний дует.
Комфорт понад усе
Завершальним елементом стали білі мінімалістичні кеди. Це практичний і стильний вибір, який надає образам свіжості та забезпечує комфорт - особливо важливий у дитячому гардеробі.
Образ Іраклі Макацарії з сином - приклад того, як працює тренд на quiet luxury. Тут немає кричущих логотипів або складних дизайнерських рішень. Акцент зроблено на якості матеріалів, правильних пропорціях і продуманій колірній гамі.
Важливо, що парний "лук" побудований не на повному копіюванні, а на гармонії. Георгій виглядає як стильна мініверсія батька, але його образ залишається максимально зручним і адаптованим до віку.
