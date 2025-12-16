Бывший "Холостяк" Макацария показал стильный фэмили "лук" с 2-летним сыном

Какие "луки" выбрали Иракли Макацария с сыном

База образа: светлая палитра и вязаный трикотаж

Образы Иракли и Георгия построены на классической и одновременно трендовой цветовой гамме - светло-бежевых и светло-голубых оттенках. Такая палитра выглядит свежо, легко ассоциируется с эстетикой дорогого, но сдержанного стиля.

Ключевым элементом обоих "луков" стал вязаный кардиган. Иракли выбрал модель в оттенке кемел на пуговицах, соединив ее с белой базовой футболкой.

Это универсальное решение, балансирующее между расслабленным стилем кэжуал и элегантной классикой.

Его сын Георгий появился в похожем вязаном свитере с V-образным вырезом и контрастными полосами.

Дополнительный акцент - большой вышитый элемент в стиле университетских свитеров - отсылает к актуальному преппи-направлению, которое в последние сезоны активно возвращается в моду.

Деним как тренд сезона

Низ образов также выдержан в единой стилистике. Иракли выбрал прямые джинсы из светло-голубого денима с легкой потертостью и высокой посадкой. Именно такой покрой в настоящее время считается одним из ключевых в мужской моде и уверенно вытесняет скинни.

Георгий также одет в светлый деним, усиливающий эффект четности и создающий гармоничный визуальный дуэт.

Комфорт превыше всего

Завершающим элементом стали белые минималистичные кеды. Это практичный и стильный выбор, который придает образам свежести и обеспечивает комфорт - особенно важен в детском гардеробе.

Образ Иракли Макацарии с сыном - пример того, как работает тренд на quiet luxury. Здесь нет кричащих логотипов или сложных дизайнерских решений. Акцент сделан на качестве материалов, правильных пропорциях и продуманной цветовой гамме.

Важно, что парный "лук" построен не на полном копировании, а на гармонии. Георгий выглядит как стильная мини-версия отца, но его образ остается максимально удобным и адаптированным к возрасту.

Иракли Макацария с сыном показали парный "лук" (фото: instagram.com/maqatsa)