Колишній "Холостяк" Іраклі Макацарія втретє стане батьком: стала відома стать дитини

Грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія, який брав участь в українському реаліті-шоу про кохання "Холостяк-6", готується знову стати батьком. Його молода дружина Ліза Чічуа вагітна третьою дитиною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відео в Instagram знаменитості.

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа чекають на третю дитину

40-річний бізнесмен і його 23-річна дружина оголосили про поповнення в родині яскравим роликом, на якому розсекретили стать дитини.

"Малюк №3 скоро з'явиться на світ", - ідеться в підписі до відео.

На кадрах Іраклі з дружиною і старшим сином Георгієм стоять на тлі великої стіни з білих повітряних куль і великих літер "BABY". Перед ними встановлено стилізований детонатор із написом "TNT".

Разом із сином Іраклі та Ліза активували пусковий механізм, унаслідок якого в небо злетів потужний стовп яскраво-рожевого диму.

Таким чином стало відомо, що пара чекає на доньку.

Реакція Лізи Чічуа була емоційною: вона закрила обличчя руками від радості, тоді як Іраклі міцно обійняв її та їхнього сина.

Що відомо про Іраклі Макацарія

Іраклі Макацарія - 40-річний бізнесмен, який живе і працює в Грузії.

В Україні він набув широкої популярності після участі в шоу "Холостяк" у 2016 році. Тоді у фіналі він подарував обручку Олені Лесик, проте їхні стосунки тривали недовго - приблизно через рік пара розійшлася.

Згодом Макацарія взяв участь у низці українських телепроєктів, серед яких "Танці з зірками", "Зважені та щасливі" та "Маска".

Після "Холостяка" навколо телеведучого неодноразово виникали чутки про можливі романи - його пов'язували з Мариною Боржемською, Мішель Андраде та Анною Різатдіновою.

Майбутню дружину Лізу Чічуа, студентку медичного університету, молодшу за нього на 17 років, Іраклі зустрів випадково - він помітив дівчину в черзі перед концертом популярного грузинського гурту.

Стосунки зав'язалися не відразу: Макацарія проявив наполегливість, дізнавшись більше про Лізу через спільних знайомих, почав листування в соцмережах і навіть надіслав їй улюблені солодощі - чурчхелу.

У 2022 році він освідчився їй на вершині гори в Тбілісі, а вже влітку пара відсвяткувала гучне весілля в традиційному грузинському стилі та повінчалася.

Весілля Іраклі Макацарія та Лізи Чічуа (фото: instagram.com/maqatsa)

У травні 2023 року подружжя оголосило про поповнення в родині. А в червні того ж року вперше стали батьками: Ліза народила хлопчика, якому дали ім'я Георгій. Іраклі був присутній на пологах, що стало для нього надзвичайно емоційною подією.

У січні 2025 року сім'я знову потішила шанувальників новиною - у родині Макацарії народилася друга дитина. 31 січня Ліза Чічуа подарувала чоловікові доньку.

Про це бізнесмен повідомив у своєму Instagram, спершу з'явившись біля Stories у медичній шапочці та халаті, натякаючи, що перебуває в пологовому будинку. Згодом він опублікував зворушливе фото маленької ручки з биркою та розсекретив ім'я новонародженої доньки.

"Ніна Макацарія. Ласкаво просимо!" - написав він.

Іраклі Макацарія з Лізою Чічуа (фото: instagram.com/maqatsa)