ua en ru
Пт, 12 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Колишній "Холостяк" Іраклі Макацарія втретє стане батьком: стала відома стать дитини

П'ятниця 12 грудня 2025 19:02
UA EN RU
Колишній "Холостяк" Іраклі Макацарія втретє стане батьком: стала відома стать дитини Іраклі Макацарія з дружиною і старшим сином (фото: instagram.com/maqatsa)
Автор: Катерина Собкова

Грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія, який брав участь в українському реаліті-шоу про кохання "Холостяк-6", готується знову стати батьком. Його молода дружина Ліза Чічуа вагітна третьою дитиною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відео в Instagram знаменитості.

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа чекають на третю дитину

40-річний бізнесмен і його 23-річна дружина оголосили про поповнення в родині яскравим роликом, на якому розсекретили стать дитини.

"Малюк №3 скоро з'явиться на світ", - ідеться в підписі до відео.

На кадрах Іраклі з дружиною і старшим сином Георгієм стоять на тлі великої стіни з білих повітряних куль і великих літер "BABY". Перед ними встановлено стилізований детонатор із написом "TNT".

Разом із сином Іраклі та Ліза активували пусковий механізм, унаслідок якого в небо злетів потужний стовп яскраво-рожевого диму.

Таким чином стало відомо, що пара чекає на доньку.

Реакція Лізи Чічуа була емоційною: вона закрила обличчя руками від радості, тоді як Іраклі міцно обійняв її та їхнього сина.

Що відомо про Іраклі Макацарія

Іраклі Макацарія - 40-річний бізнесмен, який живе і працює в Грузії.

В Україні він набув широкої популярності після участі в шоу "Холостяк" у 2016 році. Тоді у фіналі він подарував обручку Олені Лесик, проте їхні стосунки тривали недовго - приблизно через рік пара розійшлася.

Згодом Макацарія взяв участь у низці українських телепроєктів, серед яких "Танці з зірками", "Зважені та щасливі" та "Маска".

Після "Холостяка" навколо телеведучого неодноразово виникали чутки про можливі романи - його пов'язували з Мариною Боржемською, Мішель Андраде та Анною Різатдіновою.

Майбутню дружину Лізу Чічуа, студентку медичного університету, молодшу за нього на 17 років, Іраклі зустрів випадково - він помітив дівчину в черзі перед концертом популярного грузинського гурту.

Стосунки зав'язалися не відразу: Макацарія проявив наполегливість, дізнавшись більше про Лізу через спільних знайомих, почав листування в соцмережах і навіть надіслав їй улюблені солодощі - чурчхелу.

У 2022 році він освідчився їй на вершині гори в Тбілісі, а вже влітку пара відсвяткувала гучне весілля в традиційному грузинському стилі та повінчалася.

Колишній &quot;Холостяк&quot; Іраклі Макацарія втретє стане батьком: стала відома стать дитиниВесілля Іраклі Макацарія та Лізи Чічуа (фото: instagram.com/maqatsa)

У травні 2023 року подружжя оголосило про поповнення в родині. А в червні того ж року вперше стали батьками: Ліза народила хлопчика, якому дали ім'я Георгій. Іраклі був присутній на пологах, що стало для нього надзвичайно емоційною подією.

У січні 2025 року сім'я знову потішила шанувальників новиною - у родині Макацарії народилася друга дитина. 31 січня Ліза Чічуа подарувала чоловікові доньку.

Про це бізнесмен повідомив у своєму Instagram, спершу з'явившись біля Stories у медичній шапочці та халаті, натякаючи, що перебуває в пологовому будинку. Згодом він опублікував зворушливе фото маленької ручки з биркою та розсекретив ім'я новонародженої доньки.

"Ніна Макацарія. Ласкаво просимо!" - написав він.

Колишній &quot;Холостяк&quot; Іраклі Макацарія втретє стане батьком: стала відома стать дитиниІраклі Макацарія з Лізою Чічуа (фото: instagram.com/maqatsa)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Холостяк Новини шоу-бізнесу Иракли Макацария Зірки шоу-бізнесу
Новини
Зеленський приїхав в Куп'янськ після успішної операції Сил оборони
Зеленський приїхав в Куп'янськ після успішної операції Сил оборони
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі