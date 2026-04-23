Глава ВМС США раптово пішов у відставку після конфлікту через Трампа, - WSJ

Глава військово-морських сил (ВМС) США Джон Фелан пішов у відставку. Ймовірно, причиною тому став конфлікт із Пентагоном через його зв'язки з президентом США Дональдом Трампом.

Про це заявив прес-секретар Пентагону Шон Парнелл, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост в Х і видання The Wall Street Journal .

"Міністр військово-морських сил Джон Фелан залишає адміністрацію негайно... ми вдячні міністру Фелану за його службу міністерству і військово-морським силам США. Ми бажаємо йому успіхів у подальшій роботі", - написав Парнелл.

Він додав, що виконувачем обов'язків глави ВМС США стане заступник міністра, який пішов, Хун Као. При цьому причини відставки Джона Фелана не наводяться.

Але як пише WSJ, за словами їхніх джерел, главу ВМС звільнили з посади після кількох місяців напруженості у відносинах із главою Пентагону Пітом Хегсетом. Конфлікт виник через тісні стосунки Фелана з президентом США Дональдом Трампом.

"Фелан регулярно спілкується з Трампом у його клубі Мар-а-Лаго, розташованому неподалік від його будинку у Флориді, і торік розповів законодавцям, що листується з президентом телефоном про суднобудування посеред ночі", - йдеться в матеріалі видання.

Три чиновники розповіли, що минулої осені вище керівництво Пентагону було особливо роздратоване, коли Фелан безпосередньо запропонував Трампу ідею створення сучасного лінкора, обійшовши Хегсета.

Відтоді міністр війни США Піт Хегсет і його заступник Стів Фейнберг працювали над тим, щоб підірвати позиції Джона Фелана, створивши нового "царя" із закупівлі підводних човнів. Це посада, яка зазвичай перебуває у віданні ВМС, і яка підпорядковується безпосередньо Файнбергу.

WSJ зазначає, що Хегсет звільнив уже майже два десятки високопоставлених воєначальників, а також з початку минулого року ворогує з міністром армії США Деном Дрісколлом.

Що ж стосується Фелана, звільнення відбулося в розпал найбільшої конференції ВМС цього року, після того, як він останніми кількома днями переконував представників промисловості та ЗМІ в пріоритетах військово-морських сил.

Це також сталося наступного дня після того, як Пентагон представив Конгресу США подробиці свого бюджетного запиту, включаючи 65,8 млрд доларів на суднобудування.

Варто також зазначити, що кадрові перестановки відбулися на тлі масштабної військово-морської блокади на Близькому Сході, яку проводять американські військові. У регіоні вже перебуває понад 15 військових кораблів для підтримки операцій проти Ірану.