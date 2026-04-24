Бывший глава ВМС США просил Трампа не увольнять его, - WSJ

06:37 24.04.2026 Пт
3 мин
Как происходило увольнение и кто убедил Трампа пойти на такой шаг?
aimg Эдуард Ткач
Бывший глава ВМС США просил Трампа не увольнять его, - WSJ Фото: Джон Фелан (navy.mil)

В среду 22 апреля глава ВМС США Джон Фелан просидел больше часа в Белом доме, ожидая, спасет ли его от увольнения президент США Дональд Трамп. Однако в итоге он ушел разочарованным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Читайте также: Глава ВМС США внезапно ушел в отставку после конфликта из-за Трампа, - WSJ

Как происходило увольнение

Как пишет издание, в среду Фелан получил телефонный звонок от главы Пентагона Пита Хегсета с просьбой покинуть должность. При этом большую часть дня он провел на Капитолийском холме, встречаясь с законодателями по вопросам военно-морского судостроения и бюджетного запроса Пентагона.

Параллельно недалеко от Белого дома проходила другая встреча, от которой, по словам чиновников США, должна была зависеть судьба Джона Фелана.

В частности, Хегсет и его заместитель Стивен Файнберг доказывали Трампу, что глава ВМС США недостаточно быстро продвигается в реализации приоритетных задач президента в области кораблестроения, особенно в отношении "Золотого флота" и растущей зависимости от использования паровых двигателей. Они пришли к выводу, что ВМС нуждаются в новом руководстве.

Фелан в свою очередь совершил ряд звонков, в том числе помощнику президента, заявив, что ему нужно поговорить с Трампом. Затем он отправился в Белый дом.

Как только у Трампа появилась свободная минута ближе к вечеру, Фелан попросил его сохранить свою должность и не увольнять. Однако, как говорят источники, лидер США поддержал решение Хегсета.

СМИ отмечает тот факт, что одобряя увольнение Фелана, президент встал на сторону главы Пентагона, а не личного друга и соседа, который собрал миллионы долларов для его кампании. По итогу, как сказали представители администрации, Трамп поручил Хегсету уволить Фелана.

Источники WSJ говорят, что увольнение стало шоком для Фелана и его ближайших помощников, которые узнали информацию об отставке из поста пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла в соцсети Х.

Также издание пишет, что стремление Фелана поговорить с Трампом еще до того, как будет принято решение - могло стать одной из причин, почему его уволили. Источники рассказали, что "отказ (главы ВМС - ред.) признать субординацию" было неприемлемо для президента.

Конфликт и опасения в Белом доме

По словам чиновников США, стремительные перестановки Хегсета среди высшего руководства Пентагона в последние недели вызвали обеспокоенность в непростой момент, так как Америка осуществляет военно-морскую блокаду иранских портов.

Хоть глава ВМС не входит в оперативную цепочку командования, но Фелан сыграл значительную роль в процессе запроса Пентагоном крупнейшего в истории бюджета.

Источники издания отметили, что некоторые чиновники в Белом доме недовольны увольнениями Хегсета, особенно в условиях, когда ВМС обеспечивают соблюдение сложной блокады иранских портов.

И кроме того, поддержка Трампом внезапного увольнения Фелана заставила многих задаться вопросом, кто может стать следующим кандидатом на увольнение.

Другие отставки

Напомним, в начале апреля телеканалу CBS News стало известно, что глава Пентагона Пит Хегсет попросил уйти в отставку начальника штаба армии США, генерала Рэнди Джорджа. Буквально в это же время появилась и официальная информация, что Джордж покинул свою должность.

Также мы писали, что по данным Reuters, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность масштабных кадровых перестановок в своем правительстве. Причиной тому стало политическое давление из-за войны с Ираном и падение рейтингов перед промежуточными выборами, которые пройдут уже в ноябре.

"Было бы полезно": Трамп о возможном визите Путина на саммит G20
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским