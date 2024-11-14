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Колишній чиновник два роки незаконно отримував зарплату, вдаючи з себе захисника

Фото: у Житомирській області викрили колишнього податківця (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Житомирській області викрили колишнього податківця, який видав себе за військового. Він незаконного отримував зарплату два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Підозру оголосили начальнику одного з управлінь Державної податкової служби у Житомирській області. Чоловік два роки обманом незаконно отримував зарплату.

За даними слідства, фігурант уклав контракт з добровольчим формуванням Дніпровської міської територіальної громади у червні 2022 року. Проте чоловік на службу так і не з'явився. 

Підозрюваний два роки практично не покидав межі свого дому, але отримав 700 тисяч гривень зарплати в податковій. Наразі його звільнили з посади.

Чоловіка підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в великому розмірі в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 190 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та  відшкодування державі завданих збитків.

Чоловіку загрожує до восьми років за гратами. Крім того, правоохоронці перевірять чиновників податкової.

 

Фото: у Житомирській області викрили колишнього податківця (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили схему ухилення від мобілізації у донецькому суді. Помічник судді "розлучав" чоловіків для уникнення служби в армії.

Також в Одесі спіймали групу чоловіків, які видавали себе за працівників ТЦК. Фігуранти вимагали від військовозобов'язаних гроші і погрожували нібито затримати їх.

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