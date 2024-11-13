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У донецькому суді викрили схему для ухилянтів: організатору вручили підозру

Донецька область, Середа 13 листопада 2024 13:59
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У донецькому суді викрили схему для ухилянтів: організатору вручили підозру Фото: у донецькому суді викрили схему ухилення від мобілізації (dbr.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили в одному з судів Донецької області схему ухилення від мобілізації. Організував схему помічник одного з суддів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Організатор схеми, який раніше працював правоохоронцем, вимагав за свої "послуги" 3 тисячі доларів. Він забезпечував ухвалення судових рішень щодо розлучення "клієнта" та позбавлення батьківських прав його дружини.

Чоловіки не писали заяв та не брали участь у судових засіданнях. Вони отримували від працівника суду вже готові рішення після оплати послуг.

Це забезпечували не лише відстрочку від мобілізації, але й дозволяло чоловікам виїхати з країни.

Помічнику судді 12 листопада оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Перевіряється причетність інших працівників до схеми, у тому числі суддів та керівництва суду.

Фігуранту справи загрожує до дев'яти років в'язниці з конфіскацією майна.

Фото: у донецькому суді викрили схему для ухилянтів (dbr.gov.ua)

Ухилення від мобілізації

В Україні від початку загальної мобілізації відкрили сотні кримінальних справ щодо ухилення від мобілізації. Корупційні схеми викриють у ТЦК, ВЛК, МСЕК, судах та інших структурах.

Нещодавно у Закарпатській області викрили начальника районного ТЦК, який торгував так званими "білими квитками".

У прикордонній службі заявили, що від початку повномасштабної війни понад 1200 разів українці намагалися підкупити прикордонників.

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