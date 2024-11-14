Бывший чиновник два года незаконно получал зарплату, притворяясь защитником

В Житомирской области разоблачили бывшего налоговика, выдавшего себя за военного. Он незаконно получал зарплату два года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Подозрение объявили начальнику одного из управлений Государственной налоговой службы в Житомирской области. Мужчина два года обманом незаконно получал зарплату.
По данным следствия, фигурант заключил контракт с добровольческим формированием Днепровского городского территориального общества в июне 2022 года. Однако мужчина на службу так и не явился.
Подозреваемый два года практически не покидал пределы своего дома, но получил 700 тысяч гривен зарплаты в налоговой. Сейчас его уволили с должности.
Мужчину подозревают в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном в крупном размере в условиях военного положения (ч. 4 ст. 190 УК Украины) Решается вопрос об избрании меры пресечения и возмещении государству нанесенного ущерба.
Мужчине грозит до восьми лет за решеткой. Кроме того, правоохранители проверят чиновников налоговой.
Фото: в Житомирской области разоблачили бывшего налоговика (dbr.gov.ua)
Напомним, недавно правоохранители разоблачили схему уклонения от мобилизации в донецком суде. Помощник судьи "разводил" мужчин для избежания службы в армии.
Также в Одессе поймали группу мужчин, которые выдавали себя за работников ТЦК. Фигуранты требовали от военнообязанных денег и угрожали якобы задержать их.
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