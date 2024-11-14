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Бывший чиновник два года незаконно получал зарплату, притворяясь защитником

Фото: в Житомирской области разоблачили бывшего налоговика (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Житомирской области разоблачили бывшего налоговика, выдавшего себя за военного. Он незаконно получал зарплату два года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Подозрение объявили начальнику одного из управлений Государственной налоговой службы в Житомирской области. Мужчина два года обманом незаконно получал зарплату.

По данным следствия, фигурант заключил контракт с добровольческим формированием Днепровского городского территориального общества в июне 2022 года. Однако мужчина на службу так и не явился.

Подозреваемый два года практически не покидал пределы своего дома, но получил 700 тысяч гривен зарплаты в налоговой. Сейчас его уволили с должности.

Мужчину подозревают в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном в крупном размере в условиях военного положения (ч. 4 ст. 190 УК Украины) Решается вопрос об избрании меры пресечения и возмещении государству нанесенного ущерба.

Мужчине грозит до восьми лет за решеткой. Кроме того, правоохранители проверят чиновников налоговой.

 

Фото: в Житомирской области разоблачили бывшего налоговика (dbr.gov.ua)

Напомним, недавно правоохранители разоблачили схему уклонения от мобилизации в донецком суде. Помощник судьи "разводил" мужчин для избежания службы в армии.

Также в Одессе поймали группу мужчин, которые выдавали себя за работников ТЦК. Фигуранты требовали от военнообязанных денег и угрожали якобы задержать их.

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