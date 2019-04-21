ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Число жертв обрушения домов в Бразилии возросло до 22

Новости » Происшествия    21.04.2019 - 06:58
Число жертв обрушения домов в Бразилии возросло до 22
Фото: обрушение домов в Рио-де-Жанейро (twitter/Reuters)

Район Музема на западе Рио-де-Жанейро ранее сильно пострадал в результате проливных дождей

В Бразилии в Рио-де-Жанейро из-под завалов двух обрушившихся неделю назад многоэтажных домов извлекли тела еще двоих человек, в результате число погибших достигло 22 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agencia Brasil.

По данным издания, спасатели обнаружили тела двоих мальчиков, один человек остается пропавшим без вести.

Спасательные службы продолжают разбор завалов в поисках тела пропавшего.

Отмечается, что район Музема на западе Рио-де-Жанейро ранее сильно пострадал в результате проливных дождей и паводка.

Власти города приняли решение снести 16 домов, находящихся в этом же районе, в мэрии заявили, что они являются самостроем и были возведены без соответствующего разрешения.

Напомним, 12 апреля в бразильском Рио-де-Жанейро обрушились два четырехэтажных жилых дома. Вначале сообщалось о гибели трех людей, восьми пострадавших и 13 пропавших без вести.

Жители близлежащих домов были эвакуированы из-за угрозы новых обрушений.

В Бразилии обрушились два жилых многоэтажных дома, есть жертвы В Бразилии в реку обрушилась часть моста
Выборы 2019 Выборы 2019: как проходит второй тур голосования Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Бразилияобрушение домаРио-де-Жанейро
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь