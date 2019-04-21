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Число жертв взрывов на Шри-Ланке резко возросло

Новости » Происшествия    21.04.2019 - 08:56
Число жертв взрывов на Шри-Ланке резко возросло
Фото: взрывы на Шри-Ланке (facebook.com/NewsfirstSL)

В результате взрывов на Шри-Ланке погибли не менее 52 человека

По меньшей мере 52 человек погибли в результате взрывов в трех церквях и трех отелях на Шри-Ланке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на  AFP.

Кроме того, сообщается о более 200 пострадаших от взрывов в шести церквях и отелях на острове Шри-Ланка. 

Число жертв взрывов на Шри-Ланке резко возросло

Напомним, 21 апреля утром произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand и Hotel Kingsbury в Коломбо.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в столице  Бразилии Рио-де-Жанейро в результате обрушений двух многоэтажных зданий число погибших достигло 22 человека. Накануне из под завалов достали еще 2 тела. 

Напомним, 12 апреля в бразильском Рио-де-Жанейро обрушились два четырехэтажных жилых дома. Вначале сообщалось о гибели трех людей, восьми пострадавших и 13 пропавших без вести.

Кроме того, в Конго в результате крушения небольшого судна на озере Киву на прошлой неделе погибли 40 человек. Отмечается, что общее число погибших достигло 40 человек после того, как на этой неделе были найдены мертвыми 27 человек.

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