В Конго при крушении судна погибли 40 человек

Иллюстративное фото (independent.ng)

Более 100 человек до сих пор числятся пропавшими без вести

В Конго в результате крушения небольшого судна на озере Киву на прошлой неделе погибли 40 человек. Об этом сообщил временный министр внутренних дел Демократической Республики Конго Базиль Олонго, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что общее число погибших достигло 40 человек после того, как на этой неделе были найдены мертвыми 27 человек.

Всего на лодке было около 200 человек, более 100 до сих пор числятся пропавшими без вести.

Олонго также сообщил, что тела были обнаружены через границу на восточном берегу озера в Руанде.

Причина аварии до сих пор неизвестна, власти Конго предполагают, что судно могло затонуть из-за перегруза, также в день крушения был сильный ветер.

Напомним, количество погибших в результате крушения парома в Ираке 21 марта на реке Тигр возросло до 116. Спасатели обнаружили еще несколько тел погибших, которые течение вынесло на берег реки у поселка Аль-Шора.