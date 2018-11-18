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Количество жертв циклона "Гаджа" в Индии возросло до 33

Новости » Происшествия    18.11.2018 - 11:42
Количество жертв циклона "Гаджа" в Индии возросло до 33
Фото: циклон в Индии (twitter.com/RathPurnendu)

Почти 82 тыс. человек эвакуировали

В результате разрушительного циклона "Гаджа", который накрыл юг Индии, погибли по меньшей мере 33 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Сообщается, что из района катастрофы были эвакуированы почти 82 тыс. человек. Индийский Военно-морской флот предоставил два корабля и вертолет для проведения спасательных работ. Кроме того, местная власть обеспечивает пострадавших гуманитарной помощью.

Отмечается, что в пятницу, 16 ноября, разрушительный циклон "Гаджа" с мощными ливнями и ветрами, которые местами достигали 90 км/ч, накрыл шесть районов в индийском штате Тамил-Наду.

Как сообщил один из чиновников штата, спасатели обнаружили 13 тел в пятницу, и еще 20 - в субботу. Большинство людей погибли из-за наводнения, разрушения домов и от ударов током.

Напомним, ранее сообщалось, что в Индии в результате циклона "Гаджа" погибли по меньшей мере 11 человек.

Также ранее жители столицы Индии страдали от токсичного смога, который появился после народного фестиваля Дивали, также известный как "Праздник Огней". Уровень загрязнения воздуха в городе превысила 400 микрограмм твердых частиц на кубический метр, в то время, когда норма составляет 25.

РБК-Украина писало, что в августе этого года в результате ливней и наводнений в индийском штате Керала погибли 445 человек.

На юг Индии обрушился мощный циклон, есть погибшие
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